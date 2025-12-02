Ejercer la función de mánager es tarea difícil en Lidom

"Cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel." Óscar Agudelo/La cama vacía “

Ejercer la función de mánager en la Liga Dominicana de Béisbol, es más difícil que hacerle un tubi a una cabeza de ajo y eso lo comprobamos en cada torneo.

En el campeonato Juan Marichal 2025-26, Fernando Tatis se convirtió en el primer mánager graduado porque en su tesis reveló el papel de "niñero" y la indisciplina de los jugadores en el colectivo verde.

Por los predios de los campeones nacionales y del Caribe, Alex Cintrón fue abatido y en su lugar fue designado Ramón Santiago.

Luego de un receso forzado de catorce años se reanudó el béisbol rentado en 1951, marcando un antes y un después en la historia del pasatiempo número uno de los dominicanos.

El cambio de mánagers en la pelota rentada se puso de manifiesto desde ese primer campeonato en 1951.

Once mánagers dirigieron en 1951 los cuatro equipos tradiciones: Licey 4, Estrellas 4, Escogido 2 y Águilas 1.

Águilas Cibaeñas: Rodolfo Fernández.

Leones del Escogido: Martín Dihigo y Fellé Delgado.

Estrellas Orientales: Efigenio –Cocó- Ferrer, Luther Clifford, Manuel -Cocaína- García y Julio Rojo.

Tigres del Licey: Manuel Henríquez, Leon Kellman, José María Fernández y Alonzo Perry.

Es en el equipo del Licey donde se "empolló" el virus de licenciar a los managers, para fines de mayo de 1951, el campeonato se inauguró el día 5, el Licey dio de baja al lanzador puertorriqueño José Luis Velázquez, al tiempo que anunciaba la sustitución del mánager Manuel Henríquez por Leon Kellman.

El 14 de agosto el club informó que Alonzo Perry era el nuevo manager, en lugar de José María Fernández y ese mismo día, también fue despedido el cátcher Casey Jones.

En la temporada 2007-08, el despido de Tim Tolman, mánager del Licey, y del coach de pitcheo Mike Brewer, con la serie final en contra 0-3, pasó a la historia como el primer dirigente y el coach de pitcheo despedidos en la Liga Dominicana con la serie final en desarrollo.

Un día como hoy, 2 de diciembre En 1946, nace en Mao, Pedro Borbón. Firmó con San Luis en 1964.

En 1964, fallece en Santiago el deportista Luis Ernesto Rodríguez (Burrulote).

En 1981, Rafael Batista jugó su partido 834 de por vida superando a Winston Llenas en la lista de todos los tiempos.

En 1998, Guillermo García es adquirido por los Marlins desde Cincinnati por Manuel Barrios.