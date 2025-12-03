Hoy se cumplen 44 años de la expansión en el béisbol dominicano

La ley de expansión fue aprobada durante la presidencia de Salvador Jorge Blanco. ( FUENTE EXTERNA )

"La Navidad llega para recordarnos que aún existen los abrazos que reparan." Anónimo “

La Ley de Expansión del Béisbol ha sido la etapa más critica que ha vivido el pasatiempo favorito de los dominicanos.

Como nadie la recuerda y los equipos beneficiados nunca le han hecho un homenaje a los progenitores de su nacimiento en la maternidad del Congreso Nacional, la vía por donde se introdujo el proyecto de ley fue la Cámara de Diputados durante la sesión del jueves 3 de diciembre 1981, se cumplen hoy 44 años, el cual fue aprobado en primera lectura.

El diputado Washington de Peña (DN-Partido Reformista Social Cristiano) introdujo la pieza legislativa. La propuesta fue secundada por su compañero de partido Cruz Manuel Asencio (SPM), quien era narrador en la cadena de las Estrellas Orientales. A la propuesta de expansión de la Lidom se sumaron los legisladores del PRD Jacinto de los Santos, Getulio Santos Liranzo y Fulgencio Espinal, así como David Olivero Segura (PRSC).

Tras dos años de discusiones y debate a nivel nacional, en 1983 se aprueba en el Congreso Nacional la Ley 447 que le impuso a la Lidom los equipos Azucareros del Este y Caimanes del Sur, desapareciendo este último después del campeonato 1988-89.

La gran expansión nació en el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, a partir de la contienda otoño-invernal 1983-84.

La primera etapa de 1951-1954 conocida como la "Época de Verano", la segunda la "Época de las Luces" de 1955 a 1983 y la "Época de la Expansión" que se inició en 1983 con los Caimanes del Sur (San Cristóbal) y los Azucareros del Este (La Romana). Los Caimanes recesaron y entró en la tómbola los Gigantes del Cibao.

Un día como hoy, 3 de diciembre En 1958, los Leones del Escogido derrotan 7-6 al Licey en 13 innings. Felipe Rojas Alou disparó doble y 3 sencillos.

En 1968, las Estrellas de Oriente con Silvano Quezada en la lomita blanquean 1-0 a las Águilas Cibaeñas en el Tetelo Vargas.

En 1988, Las Estrellas Orientales derrotan en el estadio Tetelo Vargas 2x1 a las Águilas Cibaeñas, donde Bonny Castillo establece una nueva marca de partidos jugados en tercera base con 467, dejando atrás a Winston Llenas 466.