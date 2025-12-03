Yassel Pérez y el valor clave de la disciplina

Yassel Pérez rectificó en un comunicado tras el aluvión de críticas que recibió. ( FIBA )

Yassel Pérez tiene un talento anormal para anotar; combina el buen manejo del balón, velocidad en piernas y dribling, salto y terminación con puntería en tiros de distancia que, sumado a su juventud de apenas 24 años, lo convierte en una figura letal para ganar partidos, torneos y seducir a las masas.

Es un diamante en bruto que se ha ido puliendo e imponiendo desde su estreno ante el gran público en esa Liga Nacional de Desarrollo de 2021, con paso por la G-League y dos coronas en fila de la LNB con los Titanes de su natal San Cristóbal.

Su aterrizaje en septiembre en el laboratorio de la segunda división española (Primera FEB) es la muestra más grande de que está dispuesto a sacrificar pesos ahora para crecer, aprender más, desarrollar su potencial y capitalizarlo en dólares o euros.

Ese siguiente paso requiere que Yassel entienda los códigos sagrados de una industria multimillonaria como el deporte profesional. Ese tren es de alta velocidad y si no está en la estación a tiempo ni en un bólido de Fórmula 1 lo puedes alcanzar.

Cumplir con los horarios de entrenamientos, de partidos, alimentarse de la forma correcta, dedicar horas de gimnasio, descansar y comportarse como un ciudadano ejemplar es parte clave del proceso.

La falta

Pérez faltó a la disciplina del seleccionado dominicano que disputó dos partidos ante México en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2027. Tras regresar de Zacatecas el sábado se ausentó de la práctica matutina del domingo y el cuerpo técnico lo apartó, aunque el técnico Néstor García dijo a Diario Libre que su ausencia se debió a que padecía un "un dolor muy grande en la parte lumbar que no se podía ni doblar".

Su ausencia el lunes ante los aztecas generó interrogantes. ¿Dónde está Yassel? El martes creció la presión y Pérez inhabilitó durante una parte del día su cuenta de Instagram ante el bombardeo de críticas.

La Fedombal, ante la presión y con el precedente de Gerardo Suero en el Mundial de 2024 cuando se guardó un silencio innecesario, reaccionó el martes con un comunicado donde revela las causas de la ausencia del lunes.

En medio de ese terremoto, el jugador emitió un comunicado donde reconoció su falta y pidió perdón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/g7mj5kyx0aa6wv7-6b3ba14c.jpg Comunicado emitido por Yassel Pérez en su cuenta en Instagram.

Pérez no tiene que irse a la Internet para conocer de muchos casos de atletas con talento de sobra como para ser inmortales que no tuvieron la disciplina para agotar carreras largas y hoy son solo recuerdos lamentables. En San Cristóbal abundan las historias, algunos que terminaron hasta en prisión. El entorno de Pérez lo puede ayudar no diciéndole que quienes lo critican y castigan están en su contra o le envidian. Ahora que todavía hay tiempo.

Pérez jugó fútbol hasta hace poco. Si gozó con la habilidad de Ronaldhinho Gaúcho, un Balón de Oro e ídolo reciente, también puede saber que el campeón del Mundo de 2002 se dio tiros en los pies con sus excesos de discotecas en las noches de Brasil y España.