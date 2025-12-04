Asia y México exigen cambios en la Lidom

Cuando un equipo surcoreano quiso a Lewin Díaz tuvo que abonar 100 dólares al club mexicano al que pertenecía. ( FUENTE EXTERNA )

Desde la Junta Directiva del Licey se advierte que se plantean recurrir, de ser necesario, hasta a acciones legales por el acercamiento a jugadores de su plantilla para contratos con otros clubes. No se trata de equipos locales que se estén adelantando al proceso de agencia libre de marzo.

La nota hace referencia a los equipos asiáticos, con quienes los azules aseguran que siempre están "abierto al diálogo".

El comunicado del miércoles responde a que hay al menos una figura importante en el engranaje azul que tiene sobre la mesa una propuesta de esas que no se rechazan para jugar en 2026 del otro lado del planeta. Y su salida, además de complicar más las estrategias que puede utilizar Gilbert Gómez, no dejará dólares para compensar.

Los años pasan, el acuerdo laboral se renueva y Lidom (los seis equipos) y Fenapepro no alcanzan el consenso para abordar el tema del resarcimiento en una liga con una estructura legal débil en material contractual. No hay garantía con ningún jugador, así sea agente libre.

Imaginen que los Kia Tigers, de Corea del Sur, o los Hanshin Tigers, de Japón, ofrecen un contrato de 500 mil dólares garantizados más incentivos a un pelotero que en el verano ni conseguiría una quinta parte de ese monto en México. Es injusto pedirle que no pare de jugar como requieren los clubes orientales para proteger su inversión.

Hay propuesta

Hace ya un lustro que llegó a la mesa de negociación entre liga y sindicato establecer un cobro al club asiático que quiera detener al jugador que firme en Lidom. De hecho, los orientales están de acuerdo como hacen en México, pero en una de las propuestas se exigió el voto unánime y solo un club lo rechazó. Ahora la presión sube para que se implemente la medida, pero tampoco hay unanimidad.

El tema tendrá que abordarse con más seriedad puesto que, como explicó esta semana Franmil Reyes, ya hay clubes mexicanos que pueden pagar sobre los 100 mil dólares por campaña que han exigido a peloteros dominicanos que firman en el invierno que se detengan.

Lewin Díaz jugaba para Diablos Rojos en el verano de 2024 cuando los Samsung Lions querían ficharlo. El club surcoreano tuvo que pagar 100 mil dólares al azteca y el bateador zurdo se movió a Asia donde lleva campaña y media azotando con el bate y viendo dólares en su cuenta como nunca.

Es una liga de peloteros prestados, pero existen los mecanismos para establecer más respeto.