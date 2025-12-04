Monchín Pichardo y el despido en 1981 de los importados

"Estoy solo, pero no soy el único que lo está, todos estamos solos, solos para siempre." Leonardo DiCaprio Actor “

El 4 de diciembre de 1981, el club Atlético Licey, en la presidencia de Monchín Pichardo, licenció a Ned Yost receptor; Steve Shirley, Bill Caudill, Charlie Leibrandt, Larry Bradford, Dave Stewart, Tom Niedenfuer y Reggie Patterson, lanzadores; Nick Esasky, tercera base y Jerry Dybzinski, paracorto. Paul Householder, OF; Greg Brock, 1B y Rick Rodas, P se quedaron en la reserva.

En una maratónica reunión el 14 de diciembre de 1981, la Liga de Béisbol no falló en el caso de Monchín Pichardo y dejó en poder del presidente de la entidad licenciado Manfredo Moore para que emitiera el fallo.

En la asamblea de Lidom se presentó un incidente de procedimiento debido a que la Liga de Béisbol oficialmente no intimó a Pichardo.

El abogado defensor del presidente del Licey, Doctor Adolfo Latour alegó que su cliente no podía ser juzgado por este asunto.

Indicó que "aquí al presidente del Licey se le ha convocado mediante una agenda a conocer, que de acuerdo con el artículo 40 de los estatutos de la Liga es para discutir los puntos de esa agenda, no para juzgarlo".

Latour en candente exposición precisó: "Si se va a acusar a Monchín Pichardo no será esta tarde".

La agenda para la reunión que se inició a las 4:15 de la tarde fue la siguiente:

a) Demanda incoada por el club Atlético Licey en fecha 4 diciembre 1981.

b) Retiro jugadores importados por el Licey.

Francisco Acevedo Gautier (Quique), gerente general de los Leones del Escogido, alegó que Pichardo violó el artículo 7 de los estatutos.

El artículo 7: "Ninguna persona que hubiera sido declarada culpable por esta Liga, de haber actuado en forma tal que implique descrédito para esta institución o para el deporte, podrá ser miembro directivo de un club asociado".

El licenciado Manfredo Moore explicó que la solicitud del abogado del Licey "la acogimos porque era una cuestión de procedimiento jurídico".

"Ahora el fallo es de parte mía de acuerdo a como lo estipulan los estatutos. El fallo se dará a conocer en una próxima fecha", dijo Moore.

Al final de la reunión, Monchín Pichardo sobó el fusil bucal y expresó: "El señor Acevedo había declarado que me estaba acechando desde 1973. Vamos a ver si me encontró a mí o encontró un fantasma".

Sobre la decisión de despachar los jugadores importados dijo que eso es potestad de la directiva.

Pichardo apuntó que "se le está dando oportunidad a los jugadores nativos de ensanchar sus conocimientos y desarrollarse y esto es conveniente para el Licey, ya que así el año próximo sabrá cuántos jugadores de calidad tiene".

Un día como hoy, 4 de diciembre En 1987: Las Águilas del Cibao derrotan 6-0 a los Caimanes. Tony Peña conectó su jonrón 40 de por vida a Félix Caraballo.

En el 2001: Ron Belliard, Licey, bateó de 4-3, con 3 anotadas, 4 remolcadas, dos dobles y un triple en la victoria 14-3 ante los Toros.

En el 2004: Guillermo García, Águilas, le conecta el lanzador Julio Pimentel de los Toros su jonrón 51 de por vida.