Liz, la selección y su espacio en la historia

Víctor Liz ha jugado con el equipo de mayores desde 2011. ( FUENTE EXTERNA )

Néstor García y Junior Páez responden con la diplomacia de lugar y dejan las puertas abiertas cuando se les pregunta por una posible vuelta de Víctor Liz al seleccionado nacional de básquet. De hecho, Liz estuvo en la más reciente convocatoria para los partidos ante México, pero ni siquiera se le incluyó en el viaje a suelo azteca o para el choque en el Pabellón de Voleibol ya con Jassel Pérez descartado.

A sus 39 años y con una carrera profesional que comenzó a los 22 con Pueblo Nuevo en su Santiago natal (2008), el escolta puede haber disputado en la AmeriCup de Nicaragua en agosto su último partido con el equipo nacional... y con la banda de capitán frente a Brasil.

Si bien siempre ha estado abierto a enfundarse el uniforme el Che prueba con opciones más jóvenes para esa posición y Jassel Pérez emerge como el relevo natural, detrás de titulares como Jean Montero y Chris Duarte.

En una forma de respetar la decisión del jugador, la Fedombal ha desarrollado la cultura de no retirar u homenajear al atleta antes de que él anuncie la salida del equipo o se retire de la actividad. Los anuncios de Rigoberto Mendoza y Luis David Montero en 2024 son casos aislados y este último ha dado señales de estar dispuesto a regresar.

Al Horford lo hizo recién 2024, de manera informal ante la insistencia de los medios. José "Grillo" Vargas lo hizo en los Panam de 2003, a los 40 años.

Liz ha construido un incuestionable expediente como para ser llevado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano tan pronto llegue a las boletas del jurado. A nivel de clubes y con la selección.

Entre los mejores

El archivo de FIBA registra que la travesía comenzó en los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara e incluyó tres visitas a la Copa del Mundo. Solo él y Eloy Vargas pueden alardear de ese logro entre los baloncestistas dominicanos... y sin asteriscos, puesto que ambos fueron claves para llevar al conjunto nacional a España 2014, China 2019 y Filipinas 2023.

En esos 89 partidos en torneos oficiales anotó 999 puntos, incluyendo la máxima cantidad para un quisqueyano en el Mundial con 152. En la base de datos de la Federación Internacional de Baloncesto solo los 1,444 que le contabiliza a Yack Michael Martínez entre 2004 y 2014 (no incluye los Panamericanos de 2003 donde jugó) aparecen por delante.

La próxima ventana clasificatorio al Mundial de Qatar 2027 es entre finales de febrero y principio de marzo y luego llega la de julio. ¿Volverá Liz?