Tom Lasorda preso en pleno juego por Bisonó Jackson

Un hecho sin precedentes ocurrió durante un juego en el Estadio Cibao entre los Leones del Escogido y las Aguilas Cibaeñas, el sábado 5 de diciembre de 1970, donde el general Eligio Antonio Bisonó Jackson, apresó a Tom Lasorda.

En la Liga Dominicana dirigió a los Leones del Escogido y los Tigres del Licey. Su popularidad fue de una dimensión tal, que fue bautizado en el restaurant Lucky Seven, de Evelio Oliva, como "La Mondonga", por su afición a ese caldo culinario del folklore gastronómico dominicano.

Un histórico incidente con Tom Lasorda ocurrió en el Estadio Cibao y es oportuno aclarar que era mánager de los Leones del Escogido, no de los Tigres de Licey.

Lasorda se quitó la camiseta del uniforme delante del público, mientras de manera incontrolable protestaba furioso por una decisión del árbitro de primera base Lucas Gómez, quien decretó jonrón un batazo del jardinero aguilucho Tomás Silverio.

Este hecho lo narra el general Eligio Bisonó Jackson, en sus "Vivencias", ya que era el jefe de la comandancia de Santiago, y estaba en el estadio Cibao como fanático de las Águilas el sábado 5 de diciembre de 1970.

"Yo sinceramente estaba conforme de que mi equipo iba a perder, y así lo asumí, porque en honor a la verdad, habían jugado excelente. Pero los planes rápidamente se invirtieron, y de repente, el equipo que se proclamaba ganador, comenzó a pasar por un momento de mucha tensión, cuando el árbitro consideró que un jonrón de Tomás Silverio había quedado en zona de juego.

El partido se puso al rojo vivo cuando salió del cubil del equipo escarlata su dirigente, el respetado Tommy Lasorda, quien, desde su momento de entrada al campo de juego, dio muestras de que la decisión del árbitro estaba totalmente equivocada, y por ende había que romper dicha decisión.

Bueno, se enfrascaron en una discusión bastante agria, y Tommy Lasorda comenzó una protesta que para mí, "automáticamente, la consideré una indecencia".

Lo que dijo Bisonó

Relata Bisonó Jackson, que "cuando comenzó su peculiar protesta, la algarabía de la fanaticada me conmovió, y me sentí molesto e indignado, pues un acto así se veía sólo en películas, donde un hombre o una mujer comenzaban a desvestirse en un acto que es considerado obsceno. El asunto no paraba ahí, el acto estaba siendo televisado, y visto por miles de espectadores".

"Desde el Palco Presidencial yo ajusté mi uniforme, y bajé a donde se encontraba el respetado mánager Tommy Lasorda. Le dije lo siguiente: No sé si usted me puede entender, pero le diré que si usted fuera coronel en los Estados Unidos, y yo fuera un dirigente deportivo, y cometiera esa tipo de infracción, seguro que usted sin titubear me llevaría preso. Por tal razón, yo estoy haciendo lo mismo que usted me haría allá".

"A seguidas, le dije a dos agentes que estaban en el lugar que lo detuvieran. Él protestó de nuevo, y yo le dije: Señor Lasorda, aquí se respetan las leyes, y usted está quebrantando las reglas del pudor y la decencia, previsto en las leyes dominicanas, así que, usted queda en estos momentos detenido. Lo conducimos al destacamento, allá fue tratado decentemente, se le leyeron los cargos, y fue condenado a $50.00 pesos y tres días de reclusión, pero al día siguiente fue dejado en libertad".

Un día como hoy 1983: Se produjo un hecho histórico en el béisbol dominicano cuando Miguel Diloné en el primer inning de un choque de Águilas y Caimanes del Sur se robó su base 300 de por vida. Diloné en su carrera se estafó 395 almohadillas, récord con etiqueta de irrompible.

1988: Los Rangers completan su segundo intercambio importante en pocos días, enviando al 1B Pete O'Brien, al OF Oddibe McDowell y al 2B Jerry Browne a Cleveland por el 2B Julio Franco .

1990: El agente libre George Bell firma con los Cachorros de Chicago.

2022: Emmanuel Clase, de los Guardianes, ganó el Premio Mariano Rivera como mejor relevista de la Liga Americana.