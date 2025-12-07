Víctor Díaz cuando jugaba en el béisbol invernal con las Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA. )

Víctor Díaz, sus récords no hacen ruido en las ondas peloteriles de las redes sociales, a pesar de ser el único jugador en la historia del béisbol dominicano con 50 carreras remolcadas en la campaña 2008-09.

Desde el inicio de los torneos en 1951, tres jugadores han compilado 50 ó más carreras enviadas al pentágono: Alonzo Perry, 53 en 1953; Jim Beauchamp, 51 en 1970-71 y Díaz, 50.

Otros récords en poder de Díaz es el de jonrones con 17 en el 2008-09 y el de ponches recibidos con 71 en esa misma estación.

En el exterior

En Puerto Rico, Víctor Díaz quebró el récord de jonrones de la Liga de Béisbol de la República Dominicana con su número 15 en el segundo episodio del encuentro dominical en el que los Cangrejeros de Santurce derrotaron 4-3 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Hiram Bithorn.

Dejó atrás la marca que compartía con Dick Stuart (1957-58, Águilas) y Freddy García (1998-99 con el Escogido). Díaz mandó la esférica sobre la verja a una recta que le sirvió el lanzador abridor de los Cangrejeros, el zurdo Shane Youman.

La mayor cantidad de jonrones de Díaz eran siete en el 2007-08. En el 2008-09 el hijo del Choby Díaz se hizo dueño del récord de todos los tiempos. En 49 partidos, agotó 195 turnos para una frecuencia de un cuadrangular cada 11.4 turnos al bate.

En la zafra 2009-10, la caída de Díaz fue estrepitosa y en 134 turnos apenas consiguió un jonrón.

Un día como hoy, 7 de diciembre 1973: El lanzador Juan Marichal, inmortal de Cooperstown, fue vendido por los Gigantes de San Francisco a Boston.

1973: Felipe Rojas Alou es negociado por los Expos de Montreal a los Cerveceros de Milwaukee.

1995: Los Leones del Escogido derrotan 7-6 al Licey done Neifi Pérez y Tony Oliva marcaron el ritmo ofensivo.

1996: Moisés Alou llega a los Marlins desde Montreal a través de la agencia libre.

2007: Kendry Morales llegó al jonrón 10 en el juego 35 el 2 de diciembre. En los restantes 15 juegos conectó uno el 7 de diciembre para terminar con 11 y falló en desplazar la marca de 14 de Dick Stuart y Freddy García.