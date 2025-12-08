El béisbol es rico en estadísticas y en incidentes dignos de películas de Netflix

"A mi edad no me asusta la oscuridad, ni los muertos, ni el silencio, a mi me asusta más, aquello que sonríe mientras me apuñala la espalda" Elena Poe “

El béisbol va más allá que infinitas datas de numeritos. El béisbol tiene la Naiboa de cientos de incidentes de peloteros que enriquecen la historiografía fuera del conteo de bolas y strikes, dignos de películas de Netflix.

Tom LaSorda, que lanzó para los Alacranes de Almendares, en una noche que estaba en la colina de los sustos, se acercó al home para cuestionar el conteo del árbitro Amado Maestri, este abrió su chaqueta lo suficiente, para que Lasorda viera que traía una pistola y cuando estuvo cerca Tom empezó a gritar: "Eres el mejor umpire que he conocido".

Billy Martin hizo historia

Billy Martin, en septiembre de 1974, le pegó una trompada al secretario de viajes de Texas, Burt Hawkins, por desavenencias acerca de si las esposas de los peloteros debían organizar o no un club recreativo.

Con anterioridad había golpeado al secretario de viajes, Howard Fox, de Minnesota. Billy Martin, que como jugador y mánager tenía malas pulgas, el 18 de junio ante millones de televidentes, estuvo al tris de irse a los puños en la cueva del Yankee Stadium con Reggie Jackson, debido a un fildeo errático de Mister Octubre, en un batazo conectado por Jim Rice de Boston.

Martin hizo historia por su rosario de pleitos. Se enfrascó en dos peleas con el receptor Clint Courtney, de los Carmelitas de San Luis, en 1952 y 1953. En una ocasión se lió a golpes con Jimmy Piersall debajo de las gradas en el Yankee Stadium. Igualmente tuvo un enfrentamiento con Thurman Munson.

Casos en Lidom

En la Liga Dominicana se han producido pleitos memorables, como el de Guayubín Olivo y Felipe Rojas Alou.

La galleta de Julián Javier al árbitro Elmed –Pataditas- Ashford y la de Federico Velásquez a un fanático en la grada del Estadio Quisqueya, porque le mentó su madre.

El pleito de Gerónimo Berroa y José Mesa, el de los jugadores del Escogido en el estadio Cibao donde Jorge Merán, David Ortiz y Quilvio Veras dieron salsa en las gradas.

En la serie final del 1963-64, Pedro González conectó sencillo empujador de las dos primeras carreras del Licey, en el siguiente turno Steve Blass, de las Águilas del Cibao, le hizo un lanzamiento pegado, y eso molestó al Gran Capitán. Al siguiente pitcheo, González tocó entre pitcher y primera, y cuando Blass salió a fildear ambos jugadores chocaron en la línea de primera y se fueron a los puños.

En la serie final de 1970-71, el cubano Tito Fuentes fue suspendido por la Liga Dominicana de Béisbol por agredir al árbitro Elías Frías. El infielder Félix -El Gatito- Martínez, en el segundo juego de la serie final 2008-09 es otro más de los tantos incidentes.

En la Liga Dominicana recuerdo agrias discusiones entre peloteros y presidentes de equipos. En una ocasión fui testigo de un severo altercado entre Joaquín Andújar y Quique Acevedo Gautier en las oficinas de los Leones del Escogido y otra del mismo Joaquín con Monchín Pichardo, demandando que lo dejara libre. Pero no pasó de un cruce de palabras fuertes.

Recuerdo otra discusión de Monchín Pichardo y George Bell una tarde que el toletero macorisano le pidió a Monchín que lo exonerara de viajar a Santiago.

En la temporada de 1970, el lanzador Santiago Guzmán del Licey, agredió físicamente al manager Fred Harfield y ese incidente le cerró muchas puertas en el béisbol organizado.

En las Grandes se han producido muchos incidentes de managers y jugadores. El 29 de agosto de 1925, en un tren en marcha, Babe Ruth y el manager Miller Huggins de los Yanquis, llegaron hasta chocarse el pecho. Ruth había sido suspendido como medida disciplinaria.

El 28 de marzo de 1977, Lenny Randle, le fracturó con un gancho la mandíbula al manager Frank Lucchesi (Rangers). Randle había perdido su puesto en la rotación.

Un día como hoy En 1986, Nelson Norman, Caimanes del Sur, pasa a ocupar la primera posición como paracorto con más juegos jugados en la Liga Dominicana con 442.

En el 2005, Licey derrota 10-3 a las Aguilas con el bateo de Erick Aybar que se fue de 5-5 y Anderson Hernández de 6-3.