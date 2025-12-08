Fútbol. Lo demás sobró

Lo mejor del fútbol no estuvo en el sorteo, sino en los campos. ( FUENTE EXTERNA )

El viernes fue el sorteo de los grupos de mundial. Se armó un evento que superó las dos horas de duración –un guion demasiado largo para mi gusto– y que incluyó una serie de actividades que preferí no ver. El fútbol cuando no es el principal protagonista de las "cosas del fútbol" termina no sintiéndose cómodo. Por eso esperé el resultado de los emparejamientos para poder involucrarme en las conversaciones de si hubo grupo de la muerte, cuáles serán los partidos más atractivos y las ciudades sedes que salieron, con suerte o no, más favorecidas.

Ya sabíamos que serán cuarenta y ocho las selecciones, pero una cosa es que te lo digan, no importa cuántas veces, y otra cosa es verlo, igual como sucede con el enfermo, por más que te preparen el desenlace no te deja de impactar; ¡un mundial con grupo L!

Repartir semejante cantidad de equipos evita, como bien ocurrió, la coincidencia de selecciones históricas en un mismo grupo. El formato hace que la asimetría en la calidad entre una y otra sea la regla y por eso, de ahora en adelante, tendremos más España-Cabo Verde o Brasil-Haití y que grupos con tres campeones del mundo como aquel conformado por Uruguay, Italia, Inglaterra y Costa Rica del mundial de 2014, sean una especie en extinción.

Las dos principales favoritas parecen estar contentas con sus rivales. Argentina, se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, mientras que los españoles se medirán con Arabia Saudita, los caboverdianos y a una Uruguay muy cuestionada por cómo ha venido jugando últimamente.

Si usted fue agraciado en la preventa de entradas y tiene la suya para algún encuentro pagando el precio de lista, le felicito. Quien no corrió con la misma suerte, tendrá que nadar por las aguas del mercado de venta de segunda mano, lleno de pirañas y cocodrilos, y desangrarse con precios que superan los mil dólares estadounidenses para presenciar, por ejemplo, el Portugal-Colombia en Miami. Ahora, si usted lo que desea es hacer un "check" en su "bucketlist" le aconsejaría que espere que baje un poco la marea y apueste por un Ghana-Panamá o un porqué no al Curazao-Costa de Marfil.

Sorteo aparte, lo mejor del fútbol de este fin de semana estuvo felizmente lejos de Washington: en Manchester con el hermoso gol que anotó Phil Foden rematando un centro de rabona de Rayan Cherki; en Brasil, donde los hinchas del Santos y del Inter de Porto Alegre celebraron con lágrimas en los ojos la permanencia; en el Bernabéu donde el sueco Williot Swedberg hizo el gol que todo niño sueña convertir alguna vez, o mejor aún, en Fort Lauderdale donde Lionel Messi se consagró campeón de la MLS con el Inter de Miami, acrecentando aún más la leyenda.