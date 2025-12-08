El recurrente tema de apuntar al arbitraje

El arbitraje dominicano recibe formación sobre las más recientes actualizaciones de las reglas. ( FUENTE EXTERNA )

Hoy bajo el escrutinio natural en la medida en que se agota el calendario y medio juego puede dejar a un equipo fuera del round robin, el arbitraje dominicano goza de su, posible, mejor salud de la historia. Tanta que en la Lidom temen morir de éxito puesto que una parte de ese recurso humano ha subido a un nivel que pudiera elegir descansar en el otoño-invierno, como ya ocurre con el ligamayorista Ramón de Jesús Ferrer.

De ahí que sobre ese congestionado escritorio de Vitelio Mejía en el tercer piso del Quisqueya se encuentre entre las prioridades reactivar la Escuela de Arbitraje que él introdujo en 2018, pero que el golpe del COVID-19 obligó a paralizar.

Además de Ferrer, en la MLB desde 2016, en la temporada 2025 hubo cinco umpires quisqueyanos en ligas menores, incluyendo dos en AAA. Uno de ellos fue Félix Neón, el barahonero de 29 años que el viernes expulsó en La Romana al dirigente de los Toros, Víctor Estévez, y al lanzador Joe Corbett.

El pitcher estadounidense cometió el pecado capital de empujar al juez. En ambos casos, expulsiones estériles, puesto que llegaron después que el Centro de Revisiones emitiera un veredictos inapelable. Al final del partido, aficionados permanecieron por largo tiempo intentaron agredir a los árbitros, en una semana donde dos polémicas reclamaciones en un juego Águilas vs Licey generó miles de reacciones.

Importar no es la opción

Repetir y repetir que los árbitros no están al nivel es suministrar combustible a una llama que no lo necesita y que puede ocasionar un gran incendio. Esos seis árbitros de Lidom que trabajaron en ligas menores son jóvenes, dominan el inglés y sacan notas altas. No tienen techo. Eso nunca lo habíamos tenido.

La Lidom se recostaba de árbitros estadounidenses hasta la década pasada ante el consenso de que en el país no había el personal. Leonardo Matos Berrido apeló en el torneo 2004-2005 (con el dólar en las nubes) a nativos y lo hicieron tan bien que repitió en 2005-2006, aunque en la postemporada requirió a norteamericanos "para reforzar" bajo la misma presión de hoy.

Vitelio Mejía, a su llegada en 2018, contrató a ocho de la Unión Americana, pero desde la campaña (2019-2020) la apuesta ha sido solo con duartianos.

Los árbitros son humanos, en un juego de béisbol hay sobre 200 lanzamientos desde el box y un mínimo de 51 jugadas o outs que hay que llamar. Un amplio estudio publicado por la Boston University en 2018 encontró que, solo en las llamadas de bolas y strikes, un árbitro de home en promedio cometía 14 errores por juego, en la MLB.

En toda la campaña 2025 ese número habría llegado a 26,567, una justificación más para dar paso al sistema ABS o árbitro robot que pronto llegará a la Lidom.