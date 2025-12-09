Luis Lora, Jesús Rojas Alou y sus dos peculiares hazañas de hits múltiples

"Si quieres ser feliz, no habites en el pasado, no te preocupes por el futuro y concéntrate en vivir plenamente en el presente. " Anónimo “

Esto si es difícil Talúa. Llegó el martes 9 de diciembre, donde solo dos equipos están jugando sobre .500: Águilas Cibaeñas. 26-10, .722 y Toros del Este, 20-17, .541.

La carrera rumbo a la recta final de la serie regular entre los Gigantes, Licey, Estrellas y Escogido nos pinta una acuarela de espanto y brinco, donde hay muchos aspectos por despejar y podría la Capital quedarse sin serie semifinal.

El viernes 9 de diciembre de 1977, hoy se cumplen 48 años, cuando el jardinero y bateador zurdo, el diminuto Luis Lora, 5´8 pies, vistiendo la franela de las Estrellas Orientales, se convirtió en el primer y único en el béisbol dominicano que conecta cinco hits a cinco lanzadores diferentes, en un partido de nueve entradas. Lo hizo frente al pitcheo de los Tigres de Licey.

Primer inning: Sencillo al prado derecho al azuano Ángel -El Chivo- Torres.

Tercero: Línea de hit righ-center ante José Alcántara.

Cuarto: Doble al left-center contra Tony González.

Sexto: disparó su cuarto incogible frente a Víctor –El Policía- Cruz.

Octavo: El quinto hit contra el inicialista Bob Beall, quien había entrado a auxiliar a Cruz.

Lora militó en 12 temporadas, (1974-75 al 1985-86), 7 con las Estrellas y 6 con los Leones. En 476 juegos 1,295 veces al bate, 347 hits, 50 dobles, 19 triples, 5 jonrones, 166 anotadas, 129 remolcadas, .283 de promedio de bateo.

El viernes 10 de julio de 1964, en el Wrigley Field ante 13,556 fanáticos, Jesús Rojas Alou, se convirtió en el primer jugador de los Gigantes de San Francisco en conectar seis hits en un juego de nueve episodios, cinco sencillos y un jonrón.

La hazaña de Jesús fue ante los Cubs y lo hizo frente a seis lanzadores diferentes para una mayor dimensión de la proeza.

Jesús ocupó el sexto puesto en la alineación y defendió el prado derecho.

Primer inning: Línea de hit al central al lanzador Dick Ellsworth.

Tercero: Sencillo al prado central a Lew Burdette.

Cuarto: Línea al jardín derecho a Don Elston.

Sexto: Jonrón por el left field a Dick Scott.

Séptimo: Sencillo al central a Wayne Schurn.

Noveno: Línea al central a Lindy McDanields.

Este encuentro fue ganado por los Gigantes 10-3, lanzando el juego completo Juan Marichal, quien permitió 11 hits, 3 carreras, no dio bases, ponchó 10 y puso su récord en 12-4.