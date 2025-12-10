El Licey tiene los depósitos para alquilar el sótano

Christian Adames, de los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA )

"Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad." Joaquín Sabina “

Los Tigres del Licey con 36 juegos jugados de 50 que está pactada la serie regular, muestran un registro de 16-20 ocupando la cuarta posición del torneo Juan Marichal, dejando dos puestos en una lucha sin tregua para cuatro.

Lo único que vemos claro es que el equipo que no resuelve sus puntos clave que busque el dinero de los depósitos del "Sótano Beach Resort" y el Glorioso está en la lista de espera.

La tropa de Gilbert Gómez muestra debilidad ofensiva, y un bate clave como el del capitán Emilio Bonifacio está en honrosa posición de retiro y Christian Adames ha tomado el puesto de principal guerrero. La inyección de Rony Mauricio sería el Complejo B del bateo. Pero dos golondrinas no hacen verano.

La peor actuación del Licey fue en la temporada 1981-82 con 16 ganados y 44 perdidos, terminaron en el último lugar a 21 juegos del primero que ocupó el león rojo del Escogido, en un torneo de 60 juegos.

La primera vez que los bengaleses ocuparon el último lugar fue en la temporada 1959-60, con récord de 20 ganados y 39 perdidos.

En las temporadas 1966-67 y en 1967-68, bajo la presidencia del ingeniero y cronista deportivo Johnny Naranjo, los Tigres del Licey residieron dos veces en el sótano, con un récord de 23-35 y 25-35, respectivamente.

El Tigre siguió morando en el sótano y por tercer año seguido en 1968-69, cuando ocupó la última posición con récord de 19 ganados y 31 perdidos.

Al año siguiente 1969-70, los Tigres luego de tres sótanos corridos, tomaron el primer lugar con récord de 30 ganados y 20 perdidos y se proclamaron campeones al derrotar 5-1 a las Águilas bajo la presidencia del ingeniero Tancredo Aybar. El equipo lo comenzó dirigiendo Billy Muffed, lo reemplazó Fred Hatfield y terminó Manuel Mota.

La quinta vez que el bengalés ocupó el último escalón del torneo fue en 1978-79 con 24-35.

En 1981-82 cerró con 16-44. La séptima vez fue en 1994-95 con 18-30.

En el 2010-11 con 17-32, en el 2012-13 con registro de 21-29 y en el 2020-21 con 13-17.

Un día como hoy, 10 de diciembre En 1964: Roberto Peña es cambiado por los Piratas de Pittsburgh a los Cubs de Chicago por André Rogers.

En 1984: Tony Peña dispara sencillo ante los pitcheos de Marty Clary para remolcar a Miguel Diloné en un choque contra los Toros, siendo la impulsada 200 de por vida para Peña.

En 1996: Deivi Cruz es cambiado por los Dodgers a los Tigres de Detroit por el intermedista Jeff Berblinger.