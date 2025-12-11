Amado Maestri, un maestro del arbitraje

Un arbitraje limpio y con autoridad acelera los juegos, evita incidentes verbales y expulsiones de jugadores y managers.

Los árbitros deben imponer sus decisiones, sin que ninguna de las partes se sienta afectada. Y un arbitraje claro y preciso jugará un rol estelar en esta lucha donde dos conjuntos estarán buscando su pase a la ronda semifinal.

La autoridad y capacidad del árbitro cubano Amado Maestri es bien ponderada en la desaparecida revista Carteles, por las brillantes plumas de Jess Losada (padre) y de Jorge Alfonso.

Nació en Regla

Roberto Amado Maestri Menéndez, oriundo del pueblo de Regla, nació el 8 de diciembre de l909 y comenzó en los trajines del béisbol como receptor del equipo Cubanaleco.

Después de participar en la huelga obrera de 1935 perdió el empleo en la empresa eléctrica, colgó los spikes de jugador y se puso los de árbitro.

Cierta tarde, mientras los conjuntos Habana y Almendares escenificaban un reñido encuentro en el estadio La Tropical, Amado escuchaba la insistente mofa de Roberto Ortiz, del Almendares, que había sido ponchado cantado en el primer episodio.

En la parte alta del tercero detuvo el partido y se dirigió hacia el dogout y sin darle oportunidad de pronunciar palabra alguna le dijo: "Hace un buen rato lo estoy escuchando decir cosas incorrectas. Recuerde que los que están en las graderías no pagaron por presenciar que yo lo expulsé, sino que vinieron a verlo conectar un gran batazo".

Maestri arbitró en la Liga Mexicana y allí protagonizó otro hecho sin precedentes. El domingo 2 de junio de 1946, durante un desafío entre los conjuntos México y Veracruz, en el parque Delta, Maestri expulsó del juego al estadounidense Mickey Owens, catcher-mánager del México, porque protestó en forma descompuesta una decisión en el home.

Una concurrencia sobre las 30 mil personas observó que el magnate Jorge Pasquel, dueño del club México y presidente de la Liga, abandonó su palco y bajó al terreno con la intención de reprender a Maestri quien lo esperó y sin contemporizar, para evitar lo que de otra manera sería inevitable lo expulsó con plena conciencia de que el acto le significaba la pérdida del trabajo. "Yo me voy de la Liga y de México después del juego, pero usted se va ahora mismo del terreno".

Al día siguiente acudió a las oficinas de la Liga a cobrar sus honorarios y regresó a Cuba. Cabe señalar que en el quehacer diario siempre luchó en los conflictos laborales surgidos en la Compañía de Electricidad y mantuvo una postura vertical frente a la tiranía batistiana, tras producirse el golpe de estado del 10 de marzo de 1952.

Un día como hoy En 1937, nace Pedro González en San Pedro de Macorís. Los Yanquis lo firmaron en 1958 y debutó en las Grandes Ligas el 11 de abril de 1963.

En 1989, los Azucareros del Este blanquean 9-0 a los Leones del Escogido. Raúl Eusebio bateó de 4-2 con 4 remolcadas y Ramón Sambo se fue de 5-3. El lanzador José Canó lanza seis episodios, permitió cinco hits y se anotó la victoria.

En 1997, las Águilas del Cibao derrotan 8-4 al Licey. Guillermo García bateó de 4-2 incluyendo un jonrón con las bases llenas.