César Cedeño, 52 años de un feminicidio que se castigó con RD$100 pesos

"El béisbol es una guerra y los bateadores somos la artillería pesada." Ty Cobb “

El 11 de diciembre de 1973 la sociedad dominicana y el béisbol profesional vivieron un negro capítulo cuando el jardinero César Cedeño, de los Astros de Houston y las Estrellas Orientales, le quitó la vida de un disparo en la cabeza en el motel Keko a Malena de la Cruz.

Los hilos del poder se hicieron sentir y John Mullen, gerente general de Houston, llegó al país y contrató la oficina de abogados de Federico Nina que representó a César, logró su libertad, siendo condenado al pago de una multa de RD$100 pesos.

La primera experiencia en las mayores de Cedeño fue en 1970 a los 19 años jugando en 90 partidos en los que bateó .310. De ahí en adelante Cedeño se convirtió en un pelotero súper completo que podía hacer de todo dentro del perímetro de juego. Bateaba con poder y promedio, buen robador de bases, un brazo potente y una defensa colosal, lo que le valió el apodo del “Super Baby”.

Al año siguiente del crimen, en la temporada de 1974, Cedeño impuso sus mejores números en las Grandes Ligas logrando su única temporada de 100 ó más carreras impulsadas (102), 26 jonrones, 29 dobles, 5 triples y 57 estafas. Fue incluido en el equipo de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de 1974 en el Three Rivers Stadium en Pittsburgh donde un fanático en la grada sacó un cartelón que decía: “Cedeño Killer”.

El Super Baby César Cedeño, en la década del 70, fue tercero en robos con 427, quinto en dobles 292, puesto 20 en triples con 47 y lugar 11 en anotadas con 777.

Con los Astros de Houston César participó durante 11 años (1970-1981) antes de ser cambiado a los Rojos de Cincinnati por Ray Nnight.

Un día como hoy, 11 de diciembre En 1984, R.J. Reynolds con un doble mandó a la goma la carrera de la victoria para el séptimo triunfo seguido del Licey, al doblegar 4-3 a las Águilas. Rafael Landestoy bateó de 4-2 con 3 anotadas. Reynolds de 4-3, jonrón, doble y sencillo con tres remolcadas.

En 1985, Mickey Mahler lanzando frente al Licey y al sacar el primer out del tercer episodio llegó a 500 entradas lanzadas en el béisbol dominicano, convirtiéndose en el primer refuerzo que lo logra. El juego terminó 6-0 a favor del Escogido y Mahler se anotó el triunfo.

En 1994, Henry Rodríguez dispara triple y sencillo para conducir al Licey a una victoria 4-1 sobre las Águilas.