La Fedombal no tira la toalla con Tyson Pérez

Tyson Pérez no es un delantero de la altura de grandes de la posición que se han uniformado con la selección nacional dominicana como Karl-Anthony Towns, Al Horford, Jack Michael Martínez o José "Grillo" Vargas. Pero para la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) conseguir en la FIBA el descargo de Tyson, ligado al profundo interés de este capitaleño de 6´8 pies que emigró a España hace dos décadas cuando tenía ocho años, es tema prioritario.

Este deseo del jugador y la Fedombal tiene el inconveniente de que del otro lado del Atlántico lo siguen convocando, el más reciente en noviembre por el nuevo técnico ibérico Chus Mateo, quien lo ve como uno de los mejores en su posición.

Ni siquiera la más reciente resolución de la Federación Internacional que prohíbe el cambio de nacionalidad deportiva para quien ya representó a un país en torneos de mayores frena los trámites de la Fedombal. La próxima semana escribirá a la sede de la FIBA en Suiza para argumentar que Pérez debe recibir la transferencia de nacionalidad.

Desde la federación que preside Rafael Uribe alegan que Pérez solo figuró en cuatro partidos oficiales con España en ventanas clasificatorias (2021 y 2023). Entienden que la nueva prohibición aplica para jugadores que hayan disputado fases finales de torneos como el Eurobasket, Mundial, Juegos Olímpicos, AmeriCup, Etc.

Pérez ya fue compañero de Jean Montero en el MoraBanc Andorra (2023-2024) y en la actualidad juega junto a Chris Duarte en el Unicaja Málaga. Con ambos mantiene empatía.

El mes pasado, el diario español El Mundo publicó que la Federación Española nunca facilitó el cambio de selección para Tyson. Su postura es firme en este aspecto, pese a las palabras del exténico del equipo, Sergio Scariolo, el verano pasado cuando no contó con Pérez para el Eurobasket.

"Nos ha pedido que se le conceda la posibilidad de que FIBA recapacite y cambie de parecer, que eso le pueda permitir jugar con República Dominicana porque lo ve como una vía más fácil de competir en los grandes campeonatos del verano. Se lo hemos concedido porque siempre ha sido un jugador comprometido y no había motivo para no acceder a esa petición", explicó.

El jugador quiere el cambio

"Estoy esperando a que la FIBA se pronuncie sobre la carta que le hemos enviado y luego ya decidiremos", contó Pérez en noviembre en una entrevista en Diario Sur de Málaga. Lograr un descargo en FIBA suele ser muy complicado.