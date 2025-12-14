No solo con bola rápida se puede dominar al rival

"No van seguros los que van delante, si lo de atrás llevan M-16" Anónimo “

En las ligas de invierno es común ver muchos lanzadores que muestran su recta a 100 mph pero no son exitosos.

Es importante tener presente que muy pocos lanzadores han alcanzado el éxito a largo plazo sin contar con un arsenal de al menos dos o tres lanzamientos. Una recta por sí sola, incluso una recta de 100 mph, no es suficiente, al menos no en las Grandes Ligas.

La mayoría de los bateadores de las Grandes Ligas son lo suficientemente hábiles como para batear una recta de 100 mph. Esto se debe a que una recta no suele tener mucho movimiento lateral ni vertical. Llega relativamente recta. Por lo tanto, batear una recta es cuestión de ritmo.

Si un bateador sabe que viene una recta y ya ha visto algunos lanzamientos (ya sea a sí mismo o a sus compañeros), tiene buenas posibilidades de batearla.

Los jugadores de las Grandes Ligas tienen excelentes reflejos y coordinación ojo-mano, y pueden desplazarse con una buena recta. Y si la batean, es probable que la pelota llegue lejos. La mayoría de los buenos bateadores van al plato "cazando rectas".

La esencia de un buen pitcheo es el engaño. Un lanzador exitoso es aquel que mantiene al bateador desequilibrado. Esto se logra lanzando una combinación de lanzamientos lentos, además de la recta. Nolan Ryan tenía una excelente curva.

El mejor pitcheo de Gibson

Bob Gibson siempre decía que su lanzamiento "out" era su slider, preparado por su recta. Justin Verlander tiene un gran cambio de velocidad.

El otro problema de depender exclusivamente de una recta de 100 mph es que los lanzadores potentes suelen tener dificultades para controlarla. Ryan es el líder histórico en bases por bolas, así como en ponches.

Uno de los lanzadores más potentes de la historia fue Steve Dalkowski, un lanzador de ligas menores cuya recta era legendaria. Desafortunadamente, no podía lanzarla con regularidad para conseguir strikes.

