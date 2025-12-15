Clásico 2026 o vuelta a la visión de 2013

Albert Pujols es el mánager del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El sabor a hiel que dejó el Clásico de 2009 en la afición dominicana pudiera compararse con el infortunio del Maracanazo en Brasil en esa final de la Copa del Mundo de fútbol de 1950. Ni el Mineirao de 2014 ante Alemania (7-1) alcanzó ese nivel de tragedia nacional.

Pero, así como de esa humillación que le produjo Uruguay a millones del gigante sudamericano hace ya 75 años se formó el carácter de Pelé para darle tres Mundiales a la Canarinha también del toque por tercera o palo asechao que dio Países Bajos a la novena de Felipe Alou, su hijo Moisés sacó la lección de que armar un equipo campeón en béisbol va más por identificar las piezas que lo hagan funcional... no hay fórmula perfecta, pero la identificó en 2013 y no la pudo repetir en 2017.

Albert Pujols no le teme a batear para doble play (es el líder histórico de la MLB con 426 veces), también tiene claro que dirigir desde el terreno no es tan simple como jugar al MLB The Show en la PlayStation o armar rosters de fantassy. De ahí que lleva más de un año dando forma, analizando cientos de escenarios, con la plantilla dominicana con la meta única de ganar el Clásico Mundial de 2026.

No le cabe el mote de improvisado. Su experiencia perfecta en el banco con el Escogido y las entrevistas con Angelinos y Padres los autorizan. Con Robinson Canó y Emilio Bonifacio, Pujols fue franco, directo. No le faltó diplomacia, le sobró sinceridad, dijo en público lo que millones creen en privado; que esa dupla de veteranos no cabe en el equipo.

Pujols y Nelson Cruz no han dado muchos nombres del plantel que definen para el Clásico, pero han dejado entrever que no les temblará el pulso para sacrificar piezas patentizadas por genéricas que ajusten en el diagrama que han diseñado.

En fútbol, en básquet, en voleibol o cualquier deporte de conjunto el equipo ideal es el que responde hasta ganar el torneo para el que fue confeccionado. Amén de eventos no controlados, como fallo arbitral o desempeño irregular, disponer del mejor talento no es garantía del descorche final.

El béisbol, por más impredecible que lo hace la dirección hacia dónde sale y cae la pelota cuando hace contacto con el bate, a menudo el que levanta la corona no es el que dispone de la nómina más alta, ni el que más All-Star tenga.

Entre 2000 y 2025, solo los Dodgers de 2020 y 2025 y los Yankees de 2000 y 2009 "compraron" la Serie Mundial a base de los talonarios más altos de la MLB. Un equipo con 26 estrellas no solo es difícil de gestionar por los egos, sino que puede ser imposible de poner a jugar bien. b