Stan Musial: un Dalí en el arte del bateo

En la transmisión del sábado de los Leones del Escogido, los colegas José Luis Mendoza y José Antonio Mena, en unas pinceladas sobre los triples invadieron el caudal de superdotado de Stan Musial.

A Musial se le atribuyen 3,630 hits en su carrera en las Grandes Ligas. Al parecer, conectó 1,815 de ellos en casa y 1,815 de visitante. Una consistencia notable. No importaba dónde bateara, el Hombre los conectaba sin importar dónde. Era un gran bateador.

No recuerdo qué Juego de Estrellas fue, pero fueron a entradas extras y cuando Stan entró en la caja, el inmortal Yogi Berra, siendo Yogi, se quejó: "Caray, Stan, me están matando los pies".

Musial respondió: "No te preocupes Yogi, te sacaré de ahí en un segundo".

¡Pegó el siguiente y lo envió a las gradas para el walkoff!

También era, según tengo entendido, uno de los tipos más agradables del béisbol y una superestrella muy popular; San Luis prácticamente lo adoraba.

No hace falta decir que Stan Musial está en el Salón de la Fama del Béisbol.

La estadística más impresionante y sorprendente del mejor jugador de béisbol polaco-estadounidense es que "Stan the Man" conectó 177 triples en una carrera en la que solo robó 78 bases.

No parece que Musial fuera rápido: nunca robó más de 9 bases (a los 22 años) y fue atrapado casi con la misma frecuencia con la que tuvo éxito, lo cual está por debajo del umbral para que sea valioso.

Pero Musial tuvo la misma cantidad de hits en casa y fuera, teniendo significativamente más dobles, bases por bolas y un poco más de jonrones en casa, por lo que parece que el estadio Sportsman´s Park jugó como un parque de bateadores durante su mandato, pero aún así conectó 87 triples en la carretera, en comparación con 90 en casa.

Lideró la liga en triples cinco veces, y aunque su total de 177 carreras en su carrera es solo el 19.º en general, parece ser el líder entre los jugadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Hay que bajar al nivel de 140/130 para ver velocistas notables que también eran buenos bateadores, como Lou Brock, Willie Mays y Pete Rose.

Pero los triples se basan más en un buen bateo que en la velocidad: Rickey Henderson (líder histórico en carreras anotadas y bases robadas, y segundo en bases por bolas) bateó .279, solo el 58.º en dobles y empató en el puesto 446 en triples, con solo 66, igual que Derek Jeter y Lloyd "The Shaker" Moseby.

Para decirlo sin rodeos, Stan Musial es fácilmente el beisbolista más subestimado de todos los tiempos. Lo clasifico como el quinto mejor bateador de la historia y nunca lo menciono en la discusión sobre el mejor bateador, y si lo hacen, suele ser mucho más adelante en la lista.

No entraré en detalles sobre sus estadísticas, pero basta con mirar su "tinta negra": cuántas veces lideró la liga en ofensiva. Era un bateador completo en todos los aspectos imaginables.

La única crítica que se puede hacer es que "solo" tuvo 475 jonrones, lo cual no es tanto como Williams, Ruth o Bonds (los tres jugadores que la gente suele mencionar como los mejores), pero los jonrones no lo son todo.

Cobb es el segundo mejor bateador después de Ruth, y solo conectó un poco más de 100.