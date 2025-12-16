La peña de Iván Robiou de Moya va el 24 diciembre

"Los seres humanos hemos sentido siempre la necesidad de reunirnos. Como dirían nuestros abuelos es importante vivir en sociedad. " Enrique José Varona “

La más célebre "Peña literaria, política, deportiva" es la que se efectúa cada 24 de diciembre desde las 11 de la mañana en la residencia de Iván Robiou de Moya.

Coincidencias para alimentar el arsenal de temas es que el 23 de diciembre concluye la serie regular del torneo Juan Marichal. Y de política la ensalada está bien aderezada.

Es la pausa para el saludo y el deseo de salud entre viejos amigos, donde se abona el interés de vernos en el 2026.

La peña de Iván Robiou es una reunión o tertulia de seres unidos por afinidad de intereses, actividades o de simple simpatía amistosa, tiene una larga tradición que se vincula con la necesidad del hombre de comunicarse, de conjurar la soledad.

La peña no pertenece en exclusiva a una clase social determinada, sino que constituye un hábito extendido a lo largo del tiempo entre todos los niveles sociales y culturales: desde los areópagos literarios de la Grecia clásica hasta las ruedas de parroquianos que, en una mesa de café, discuten las alternativas del último partido de béisbol o la mejor manera de enderezar el mundo.

Los presentes entran y salen copa o vaso en manos buscando respuesta a una pregunta que no desean dejar en el aire.

Lucho Gatica se escucha con "Encadenados" y a media voz hacen coro las figuras de Nelson Báez, Clarita Rodríguez, Rolando de la Cruz, Jaime Cruz, Manuel Pozo Perelló, Carola Díaz, Quico Tavar, Rafaelito Acevedo, Héctor Arias, Miguel Vargas y José del Castillo.

Y recordaremos a los que la Parca nos llevó: Rafael Perelló, Edmónd Elías, Ángel Contreras, Gregory Santana, Andrés Lugo Vizcaíno y Eduardo Segura.

Un día como hoy, 16 de diciembre 1987: las Águilas del Cibao derrotan 4-3 a los Caimanes del Sur en el Estadio Cibao, donde Miguel Diloné fue el héroe al ser llamado a batear de emergente con el juego parejo y disparar un doble que mandó a la goma a Denio González.

1988: en el sexto episodio, en que las Estrellas de Oriente derrotaron a los Caimanes del Sur 3-0, Bonny Castillo anotó por balk del lanzador William Pérez siendo esta la 200 de su carrera.

1998: el lanzador José Mercedes es dejado libre por los Cerveceros de Milwaukee.