Con las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este clasificados, la batalla por los dos restantes puestos entre los Tigres de Licey, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido, será una guerra donde no está permitido sacar bandera blanca.

¿Se quedará la Capital sin pelota?

La "Brisita Navideña" jugará un rol estelar en este final de película de la serie regular.

Desde el primer round robin 1986-87, nació una nueva era en el béisbol otoño-invernal con el formato del todos contra todos en la serie semifinal. Los Azucareros del Este fue un conjunto con una ofensiva temible en la serie regular y culminaron en la primera posición con récord de 27-19. Una vez en el round robin, el primero de la pelota dominicana, los representantes de La Romana ganaron convincentemente los primeros tres juegos y todo indicaba que se encaminarían sin dificultad a la serie final.

¿Qué pasó? Que no se puede cantar victoria por adelantado y perdieron los restantes seis juegos para ser descartados. Sin embargo, las Estrellas Orientales, que habían sido derrotadas en sus primeros dos compromisos, ganaron cinco en forma seguida y avanzaron a la gran final contra las Águilas Cibaeñas.

RACHA DE HITS: La marca de juegos conectando de hits en forma consecutiva de todos los tiempos está en poder de Domingo Cedeño con 30, superando la de 27, que estableció Alonzo Perry con el Licey en 1951. La marca de Cedeño, la impuso con los Azucareros del Este en 1995-96 y su proeza es otro de los récords sagrados del béisbol dominicano.

Domingo bateó de hits en los 30 partidos en que participó. Inició la cadena el 27 de octubre de 1995 bateando de 5-1 y concluyó el 30 de diciembre ligando par de hits en cuatro turnos. Fue el líder de bateo con promedio de .418. En la seguidilla de 30 juegos disparó 49 hits, coleccionó 17 juegos de hits múltiples, con 5 dobles, 4 triples y un jonrón.

Y QUÉ DIRÁ MADURO: La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) dejó solo a Nicolás Maduro bailando salsa y le informó mediante un comunicado oficial que, en el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1ro al 7 de febrero en Venezuela.

UN DÍA COMO HOY, 17 DE DICIEMBRE

En 1989, las Águilas del Cibao con un pitcheo magistral de Bill Sampen derrotaron al Licey 3-2. Juan Espino remolcó la carrera del triunfo.

En 1998, los Leones del Escogido apoyados en el bate de Freddy García que disparó jonrón de dos carreras y de David Ortiz que impulsó dos, derrotaron al Licey 6-3.

En el 2001, Julio Franco firma con los Bravos de Atlanta.