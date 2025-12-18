Chichí Olivo 70 años de su juego de 76 pitcheos

"Nada grande se ha hecho sin pasión" Fernando Savater “

El 18 de diciembre de 1955, hoy se conmemoran 70 años de que el montecristeño Federico "Chichí" Olivo en el estadio Trujillo, vistiendo la franela del Licey, lanzara un partido completo de 76 lanzamientos al derrotar a los Leones del Escogido 3-2.

En ese choque "Chichí" lanzó 64 strikes y 12 bolas en los nueve innings. El pitcher derrotado fue el zurdo Ken Lehman.

El lunes 5 de junio de 1961, debutó en las Grandes Ligas con los Bravos de Milwaukee el dominicano Federico Emilio Olivo Maldonado (Chichí Olivo), nativo de Montecristi se convirtió en el criollo número ocho en llegar a la Gran Carpa.

Chichí Olivo arribó a las Mayores contando con 33 años de edad. Había nacido el 18 de marzo de 1928. Su hermano Guayubín Olivo, debutó en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh en 1960 a la edad de 41 años, nació en 1919.

Chichí Olivo sólo jugó cuatro años en las Mayores, actuando en 96 partidos en rol de relevo, lanzó 141.0 entradas, permitió 129 hits, concedió 50 bases por bolas, ponchó 98 bateadores, salvó 12 juegos, ganó siete, perdió seis, con efectividad de 3.96.

Otra hazaña de Chichí ocurrió en la edición 64 de la Serie del Caribe y fueron dos los ponches, no tres, en 1971 con los Tigres del Licey.

Un escueto cable de United Press Internacional (UPI) cita el relevo de Chichí Olivo, pero no registra los ponches. En la obra "Seis países una historia" detalla el juego y los dos ponches, uno a Reggie Jackson y otro a Elrod Hendricks.

Esa reseña coincide con la del historiador venezolano General de Brigada José Antero Núñez.

El primero que enfrentó Chichí Olivo fue a Jackson y lo pasó por la vía del ponche, le dio la misma receta a Hendricks y le puso "Sellalotó" al episodio, dominando a Javier Andino con una plegaria al jardinero central Vidal Nicolás.

Otra proeza de Olivo ocurrió el domingo ocho de diciembre de 1963 en el Tetelo Vargas, las Estrellas Orientales vencen al Licey con marcador de 11-2 en un choque donde conectaron 18 imparables.

Federico- Chichi- Olivo se anotó la victoria y al mismo tiempo estableció una marca para el béisbol de invierno al convertirse en el primer lanzador en conectar cuatro hits en un partido.

Récord para un lanzador

En el béisbol de verano la marca es cinco imparables, correspondiente a Manolete Cáceres, nativo de Moca, quien lo realizó el sábado 16 de junio de 1951 en el estadio Ramfis, de San Pedro de Macorís.

Para establecer su marca disparó dos dobletes y tres sencillos frente a las Estrellas Orientales.

Un día como hoy 1959: Los Leones del Escogido derrotan 5x1 a los Tigres del Licey, donde el segunda base Pedro González, realizó 12 outs para establecer en la Liga Dominicana, récord para un jugador de su posición.

1974: Manuel Mota, de los Tigres del Licey, se convierte en el primer jugador en la Liga Dominicana en facturar 700 hits.

1981: Los Rojos de Cincinnati intercambian al tercera base Ray Knight a los Astros por el jardinero César Cedeño.

2013: En el frente de agentes libres , San Diego firma a pitcher Joaquín Benoit por dos años y $15.5 millones, mientras que los Filis firman al lanzador Roberto Hernández, anteriormente conocido como Fausto Carmona.