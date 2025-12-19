Pedro Martínez, 32 años del insólito cambio

"Hay dos tipos de hombre que no comprenden a las mujeres: los solteros y los casados". " Jacques Languirand “

El 19 de diciembre de 1993, se cumplen hoy 32 años, los Dodgers de Los Ángeles negociaron al lanzador Pedro Martínez a los Expos de Montreal por el intermedista Delino DeShields.

Sobre esta negociación ni los expertos en béisbol y mucho menos los fanáticos de Los Ángeles, les cruzó por la mente que este alfeñique de contextura física, en ese momento, sería en un corto espacio de tiempo el Charles Atlas del montículo.

En mayo de 1988, un muchacho de Manoguayabo, con su piel tostada por el sol, llegó al Campo Las Palmas, dirigido por Rafael Ávila para una prueba.

Era tan flaco que podría haberse deslizado a través de las rejas de hierro de la puerta de entrada si hubiera querido, tal vez sin voltearse hacia un lado. Pedro Martínez tenía 16 años, pesaba 137 libras y lanzaba su bola rápida a no más de 82 mph.

Los entrenadores de los Dodgers, Elvio Jiménez, Luis Ángel Montalvo, Eleodoro Arias y Algona Read, lo conocían como el hermano menor de Ramón, una estrella de pitcheo en ascenso en la organización que haría su debut en las Grandes Ligas más tarde ese año.

La cosecha de éxitos de Pedro Martínez le demostró a la jefatura de los Esquivadores que intercambiar talento a menudo puede resultar en arrepentimiento a largo plazo.

El cambio de Pedro por Delino DeShields está clasificado como uno de los peores canjes en la historia de las Mayores.

Los Dodgers enviaron al preparador de 21 años a Montreal a cambio de DeShields. Los Ángeles se quedaría con DeShields durante tres años, en los que nunca pudo alcanzar números promedio de la liga, aparte de las 114 bases robadas. DeShields luego se fue como agente libre, mientras que Martínez se convertiría en uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol.

Entonces, ¿por qué harían el movimiento? Bueno, en realidad no hay una gran respuesta para eso. DeShields había registrado buenos números en Montreal y logró robar 187 bases en cuatro años.

El gerente general de los Dodgers, Fred Claire, quería agregar velocidad a la alineación y también llenar un vacío que quedó en la segunda base después de perder a Jody Reed.

El 19 de diciembre está marcado en el calendario de los Dodgers, como el día del peor cambio realizado en las Grandes Ligas.

Un día como hoy, 19 de diciembre 1967: El Escogido derrotó al Licey 5-4 en 11 innings. Ganó Jack Billinghan y perdió Garabato Sackie. Antes del juego, la rama femenina y Johnny Naranjo, presidente del Licey, le entregaron la camiseta No.5 a Su Majestad Alonzo Perry, quien hizo el lanzamiento de la primera bola y la recibió Enrique -El Mariscal- Lantigua, único sobreviviente del equipo Santiago de 1948, cuyos compañeros fallecieron en la tragedia de Río Verde.

2001: Moisés Alou llega a los Cubs de Chicago vía agencia libre, firmando un contrato de US$27 millones por 3 años. Con Houston bateó .331 con 27 jonrones y 108 remolcadas.

2003: Los Angelinos de Anaheim firman a José Guillén por dos años y por US$6 millones. Bateó .311 con 31 jonrones y 86 remolcadas.

2006: El primer juego de 4 hits de Emilio Bonifacio en la Liga Dominicana frente a los Leones del Escogido, cuando lo hizo en cinco turnos, con dos anotadas, 2 remolcadas y 3 bases robadas incluyendo el home.