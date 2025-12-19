Licey, tanque de oxígeno de las Estrellas

Las Estrellas Orientales que coparon titulares en la temporada muerta por su agresividad con talonarios para retener talento, hacer cambios e ir a la de agencia libre hasta ganar batallas a "mercados grandes", han tenido en un inestable Licey a su pie de amigo.

El equipo verde le ganó siete de los 10 juegos al azul, de ahí se sacó el capital que deja en sus manos las opciones de llegar al round robin y evitar un fracaso monumental de esos que cuesta olvidar. Solo los ocho triunfos de los Gigantes sobre los Toros es un dominio mayor en el torneo Juan Marichal.

El lunes 15, cuando tocaba celebrar el aniversario 115 de los paquidermos, en San Pedro de Macorís no había ánimo de festejos, con el equipo penúltimo, a un partido del cuarto puesto y con siete derrotas en los últimos 10 choques. Con el líder de jonrones del torneo (Miguel Sanó) ya fuera del club sin vuelta y un dirigente novato todavía aclimatándose, era un ambiente de caras largas en el que ni siquiera era recomendable chistes por WhatsApp.

Pero esos tres juegos contra los bengaleses devolvieron la sonrisa a las tribunas del Tetelo Vargas. Ayudó la capitalización de siete errores de una defensa que comete una pifia por encuentro, de una alineación añil que en el home plate se fue de 24-4 con hombres en posición de anotar en esa serie y que dejó a 28 corredores en las bases.

Si hubo un bateador que desequilibró al pitcheo añil en esas 28 entradas que llevaron al dirigente Carlos Paulino a dormir mejor fue el nicaragüense Samuel Munguía. El centroamericano se fue de fue en esos partidos de 10-7, con dos boletos, anotó cuatro carreras y remolcó cuatro. En su último turno el miércoles fue golpeado por Carlos Contreras, en la séptima entrada, cuando iba de 3-3, con un doble, y abandonó el partido.

Apuesta agresiva

El proyecto de la Serie 23, que comenzó con el fichaje de Ángel Ovalles como jefe de operaciones de béisbol, uniformó de verde a lanzadores como Enny Romero y Esmil Rogers, quienes aseguraron que su precio superó los 35 mil dólares mensuales.

También se retuvo con una buena actualización salarial a Magneuris Sierra y Neftalí Féliz.

Además de Munguía, para llegar a esta fase con opciones ha sido clave el bate de un renacido Raimel Tapia que puede sumar votos cuando se elija al MVP y en los 26 partidos que disputó Sanó logró una de las mayores frecuencias jonroneras de la historia de la liga; uno cada 9.8 turnos para nueve vuelacercas.

Estas Estrellas parecen haber superado la crisis que se llevó del banquillo a Fernando Tatis Sr.