×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
BRV
  • Bienvenido Rojas - Twitter
| 3 min de lectura

¿Fue Mickey Mantle el jugador más rápido en la historia de la MLB?

Es uno de los mejores de todos los tiempos

Expandir imagen
¿Fue Mickey Mantle el jugador más rápido en la historia de la MLB?
Mickey Mantle (FUENTE EXTERNA)
"No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón"Anónimo

Sin rodeos una respuesta corta: No. Mickey Mantle se ubica entre los mejores jugadores de potencia y velocidad en la historia de la MLB, pero las comparaciones estadísticas y la evidencia contextual muestran varios jugadores con combinaciones iguales o superiores cuando se miden objetivamente.

¿Por qué Mantle es élite?

Perfil destacado: bateador ambidiestro diestro con 536 jonrones en su carrera, un slugging de .557 y un corrido de bases excepcional al principio de su carrera. Entre 1954 y 1964, produjo una ofensiva de nivel MVP y un ISO (poder aislado) de élite.

Velocidad/impacto: Mantle poseía una velocidad que marcaba la diferencia en sus 20 años: frecuentes jonrones dentro del parque, altos totales de dobles y numerosos extrabases. Al principio de su carrera, era una amenaza real para tomar extrabases y anotar desde segunda con sencillos.

Contexto de la época: Se jugó cuando los estadios y los entrenamientos eran diferentes a los tiempos modernos; los números de poder eran impresionantes dados los bates más pesados, los parques más grandes y menos jonrones en toda la liga.

Métricas híbridas de potencia y velocidad: Las métricas modernas que combinan potencia y velocidad incluyen los totales de HR + SB, el número de potencia-velocidad (media armónica: 2·HR·SB/(HR+SB) popularizado por Bill James) y los componentes WAR (valor ofensivo más corrido de bases).

El número de potencia-velocidad de la carrera de Mantle es alto, pero no el más alto.

Jugadores con combinaciones medidas más fuertes:

Barry Bonds: 762 HR, 514 SB (aunque SB se concentró al principio). La potencia-velocidad de Bonds y su valor ofensivo superan a los de Mantle.

Willie Mays: 660 HR, 338 SB; herramientas todoterreno de élite, mayor valor en corrido de bases y pico similar o superior.

Alex Rodríguez: 696 HR, 329 SB; gran potencia y velocidad significativa al comienzo de su carrera.

Hank Aaron: 755 HR, 240 SB; poder sostenido y mejor valor en corrido de bases que muchos toleteros.

Mike Trout: hasta 2024, proyección de nivel HR de +350 con rango de SB >200 al inicio; WAR combinado de élite, mejor valor ofensivo/defensivo en su carrera hasta el momento.

Estrellas de velocidad y potencia de las primeras épocas: Ty Cobb, Tris Speaker y otros tenían velocidad pero muchos menos jonrones debido a la época; sus combinaciones no se comparan en términos de HR+SB, pero fueron dominantes en su contexto.

 
Un día como hoy

  • 1960: Los Leones del Escogido derrotan 18x3 a los Tigres de Licey. El zurdo Danilo Rivas se acreditó su victoria 11 de la temporada, ponchó 16 bateadores para imponer marca en la Liga Dominicana.

  • 1984: Mickey Mahler, de los Leones del Escogido, blanquea 3x0 a los Caimanes del Sur. Ponchó seis para sumar 263 de por vida en la Liga Dominicana, líder de todos los tiempos de los importados dejó atrás a Charlie Hough.

  • 2012: Los Marlins de Miami firman al bateador de .299 de por vida Plácido Polanco por un contrato de un año por $2.75 millones, esperando que su marca de .257 de 2012 no sea una señal de declive a los 37 años.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Cronista deportivo. Amante del béisbol y sus vivencias.