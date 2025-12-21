¿Cómo es que Ted Williams solo ganó dos premios al Jugador Más Valioso?

"Si te arrastras como un gusano, no te quejes si te pisan." Josè Ingenieros “

¿Fue una realidad que los escritores de beisbol odiaban a Ted Williams".

Si eso fuera cierto, ¿por qué el recuento fue tan ajustado? Cualquiera que vea el total de votos puede ver que decir que "Ted no se llevaba bien con los guionistas" no es un argumento sólido.

Joe DiMaggio jugó en Nueva York y los Yankees ganaron. Así que llamaron la atención. Los Yankees y sus jugadores siempre llamaban la atención.

Sí, Williams podía ser abrasivo. Y actuó en Dama de Honor, en el mejor de los casos, Boston.

Pero DiMaggio se mantuvo distante.

Los fans son quienes se interesan por las personalidades. Claro, algunos escritores podrían hacerlo. Pero no la mayoría.

Algunos escritores que tuvieron voto en la elección del MVP de 1957 no se dedicaron exclusivamente al béisbol. Y hubo quejas entre los periodistas especializados en béisbol porque estos sí tenían voto.

Decir que a los escritores de Boston no les gustaba Williams es absurdo. Los escritores de Boston aguantaron muchas críticas de Williams, pero admiraban su talento.

¿Todos votaron por Williams como el número 1 en la votación del MVP del 57? No. La mayoría lo hizo.

Dos escritores colocaron a Williams en los puestos 9 y 10 de sus papeletas. Ninguno era de Boston.

Un día como hoy, 21 de diciembre 1984: Víctor Cruz, del Licey entró a lanzar en el octavo episodio frente a las Estrellas en el Tetelo Vargas con un out y cerró el noveno para anotarse su salvamento 40 de por vida en el triunfo de su club 5-2. 1985: En el estadio Quisqueya, Joaquín Andújar hizo su primera y única presentación en el torneo con el uniforme de los Tigres del Licey ante los Caimanes del Sur. El "Juaco", como le decía Freddy Mondesí, se anotó la victoria al trabajar en cinco episodios, no permitió carreras y sólo tres hits, ponchando dos, sin dar transferencia, logrando su victoria 40 de por vida. Bob Patterson lanzó los cuatro restantes episodios y se anotó el salvamento. Con esta salida, Andújar se convirtió en el cuarto jugador en la historia del béisbol dominicano en vestir el uniforme de los cuatro equipos tradicionales, uniéndose a Fabio Fiallo, José Vidal Nicolás y Ricardo Carty. 1994: Juan Tolentino, jardinero, es firmado por Lee Figueroa para los Angelinos.

