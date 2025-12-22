La Fenapepro reivindica el sindicalismo de RD en su 74 aniversario

"No sé callar cuando mi corazón habla" Fiòdor Dostoievski “

Los poderosos sindicatos que lideraban la lucha obrera en la República Dominicana están en modo en paz descanse, por lo que debemos resaltar la vitalidad de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro), que ha sobrevivido a la crisis del sindicalismo y que hoy cumple 74 años de su fundación.

Nadie recuerda en este bitercio insular que existió Fenepia, Unachosin, CGT, POASI, Fenama, Foupsa, Stapi, CASC y otras organizaciones que ni en los recuerdos tienen registro.

El 22 de diciembre de 1950 es una efemérides de relevancia histórica del béisbol dominicano ya que ese día un grupo de exbeisbolistas dan un paso al frente y deciden fundar la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

En 1951, un año después de su creación, la Fenapepro jugó un rol protagónico en el renacimiento del béisbol profesional de la República Dominicana cuando se inicia la primera etapa con la época romántica de la pelota profesional en La Normal.

El primer presidente de la Fenapepro fue Rafael -Fallón- Heureaux, acompañado de Enrique -El Mariscal- Lantigua, Horacio -El Rabit- Martínez, Rafael -Fiquito- Suárez, Marino Pérez, Rafael -El Caballero- Valdez y los periodistas Rafael Martorell, Enrique Villalón y Tirso A. Valdez.

¿Quién fue Fallón Heureaux?

Su nombre Rafael Justiniano Heureaux Batista, pitcher derecho, mejor conocido por "Fallón" y quien en el Gimnasio Escolar y en el estadio de La Primavera era denominado "El Rudo Mozalbete de Ciudad Nueva" y "El hombre sin alma de Ciudad Nueva", quien se identificó siempre como liceísta, nació en San Juan de la Maguana en 1919, pero residió la mayor parte de su vida en la barriada de Ciudad Nueva, en Santo Domingo.

Falleció el 26 de abril de 1951, a los 32 años de edad, de una angina de pecho. Fallón era nieto del expresidente de la República, el general Ulises Heureaux (Lilís).

Reseñan los historiadores deportivos Fernando A. Vicioso y Mario Álvarez Dugan (Cuchito), en la obra "Béisbol Dominicano 1891-1967" la idea de la creación de una entidad que agrupara a los beisbolistas surgió tras la conquista del campeonato mundial de béisbol amateur en 1950.

La Fenapepro que hoy la preside Erick Almonte debe recordar esa fecha rindiendo tributo a sus fundadores.

Un día como hoy 1976: Miguel Diloné, Águilas Cibaeñas, se roba tres bases para llegar a 100 de por vida. Las Águilas derrotaron 5x3 a las Estrellas Orientales.

1994: Félix José, del Licey, disparó jonrón de dos carreras para derrotar a los Azucareros 4-2. José Mesa ponchó los tres del noveno para anotarse el salvamento.

2002: Francisco Morales, Estrellas Orientales, en la victoria de su equipo 6x1 sobre los Toros disparó tres jonrones en el juego.

2005: Miguel Tejada debuta con las Águilas en el último juego de la serie regular, bateando de 3-1 con dos remolcadas. Las Águilas perdieron 7-5 del Escogido en el Quisqueya.