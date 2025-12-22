Tenemos secretaria general

Dentro del organigrama del deporte federativo, la figura del secretario general es clave. El buen funcionamiento de todo lo que se concibe en entidades de este tipo depende en gran medida de su gestión. Cosas que acontecen en el día a día, como en cualquier asociación sin ánimo de lucro, hasta las más complejas y desafiantes propias de la particularidad de la idiosincrasia del mundo del fútbol deben estar en su agenda. La distracción en cualquiera de los detalles que le competente, le puede representar reveses importantes a su misión en forma de sanciones, suspensiones, multas y un gran etcétera; es un trabajo que impacta enormemente todo lo que sucede desde las perfumadas oficinas, hasta la canchita improvisada del batey más remoto de la isla.

Hace un tiempo supe que en FEDOFUTBOL estaban en el proceso de entrevistas para contratar a una persona que ocupara el puesto. Al parecer, se necesitaba un perfil que pudiera encajar con las exigencias y con el nivel que, como sucede mucho en este caso, viene marcado desde Zúrich.

Concluido el proceso de reclutamiento, me puso muy contento que el comité se haya decidido por fichar para el cargo a Yelena Hazim Figuereo. Primero, porque es mi amiga y me pone feliz todo lo bueno que a los míos les suceda en la vida luego, y lo más importante, porque se trata de una mujer que ama y conoce el fútbol organizado como poca gente lo maneja en el país.

La conocí gracias a las redes sociales hace más de diez años cuando era una estudiante de derecho en la histórica Universidad de Puerto Rico, en aquella época donde Twitter te regalaba amigos de verdad. Su pasión por el fútbol impresionaba, y aún más su interés y curiosidad sobre el derecho del deporte. Eso la llevó a prepararse en universidades importantes de Europa, a ser aceptada en pasantías de FIFA allá en Suiza, a la federación de fútbol de Puerto Rico y también a la nuestra, y en esta última etapa acá en el SENAFE fajada con las "Reinas del Caribe".

Preparación le sobra. Su capacidad ha sido probada y el compromiso con una institución de donde salió de manera injusta en su momento, y a la que ahora le toca regresar por la puerta grande, es garantía de que la gobernanza tomará con éxito el camino de la buena gestión, al menos eso deseo y le deseo.