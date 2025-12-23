Duelo Marichal-Olivo cumple hoy 61 años

Juan Marichal, el primer dominicano que se convirtió en una estrella en las Grandes Ligas. ( DL/ARCHIVO )

Con esta entrega de Béisbol, Récords y Vivencias pausamos por el feriado de Navidad y regresamos el 26 de diciembre con el escenario de la serie semifinal. Prudencia es la clave para que usted no sea un lesionado más en el juego del hight ball.

Entre los memorables duelos de pitcheo del béisbol dominicano está registrado en letras doradas el de Milcíades Olivo, Tigres de Licey, y Juan Marichal, Leones del Escogido, el miércoles 23 de diciembre de 1964 en el estadio Quisqueya, hace hoy 61 años.

Este desafío se extendió a 12 episodios, donde Olivo, un novato, y Marichal, con experiencia de liga grande, transitaron todo el camino, y fue ganado por los Tigres 1-0, donde pagaron 19,396 aficionados.

El partido se decidió en la entrada 12 cuando el norteamericano Ray Barker abrió con sencillo y ancló en la segunda por error de Felipe Alou. Elvio -El Mulito- Jiménez fue transferido y el receptor Dick Booker produjo un sencillo detrás del campo corto para remolcar la única carrera.

Juan Marichal hizo batería con Federico Velásquez y Milcíades Olivo con Dick Booker. En esa temporada 1963-64 el Licey fue campeón y Milcíades tuvo récord de 2-1, 5.15 de efectividad, en ocho juegos, 5 como abridor. El 15 de abril del 2011 falleció a la edad de 64 años.

UN DÍA COMO HOY, 23 DE DICIEMBRE

1923, Carl Mays, lanzador de bola submarina, quien sumó 53 triunfos en 1920-21 y cuya pitcheada mató a Ray Chapman, de Cleveland en 1920, fue vendido a los Rojos de Cincinnati por 85 mil dólares.

1975, el árbitro Peter Seitz anunció su decisión a favor de la Asociación de Jugadores y convirtió a los lanzadores Andy Messersmith y Dave McNally en agentes libres. Seitz fue inmediatamente despedido por John Gaherin, presidente del Comité de Relaciones de Jugadores con los dueños de equipos de las Grandes Ligas. McNally, quien se retiró el 8 de junio, no regresó a las Grandes Ligas. Terminó con marca de 184-119.

1994, Domingo Martínez, Águilas Cibaeñas, le dispara su décimo jonrón de la temporada al lanzador del Escogido Reid Cornelius. Las Águilas ganaron 3x2. Desde 1997-98 ningún jugador había logrado dígitos dobles en cuadrangulares en el circuito otoño-invernal dominicano.

1994, los Tigres del Licey derrotan 4x2 a los Toros del Este, en el estadio Francisco Micheli, donde debutó como mánager Juan Espino en sustitución de Bonny Castillo. En este campeonato dirigieron al Licey, Casey Parsons, Elvio Jiménez, Castillo y Espino.

2010, Bartolo Colón, Águilas Cibaeñas, fue el primer jugador seleccionado en el sorteo de nativos establecido por la Lidom. Los Leones del Escogido que ocupó el cuarto lugar pidió de primero y seleccionó a Colón.