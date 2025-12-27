Las Águilas Cibaeñas: cuando ganan 30 juegos o más en la serie regular

"La vejez...es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez" Alberto Cortez “

El torneo de béisbol Juan Marichal edición 2025-26 entra hoy en una de las etapas más difíciles que es la serie semifinal pactada a 18 juegos bajo la modalidad de round robin donde accionarán las Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido y Toros del Este.

Emitir un decreto dando como campeón un club específico, es pelear con un mono en un ascensor.

Desde que se estableció en 1986-87 el sistema de la serie semifinal bajo el formato de un Todos Contra Todos, el equipo de las Águilas Cibaeñas es el que más veces se ha coronado campeón cuando gana la serie regular con 30 ó más victorias en temporadas de 50 juegos.

En la pasada vuelta regular las Águilas bajo el mandado de Luis –Pipe- Urueta cerró con 32-17 y en el Estadio Cibao 17-7.

En 1992-93 las Estrellas Orientales conquistaron la vuelta regular con registro de 30-17, sin embargo, en la serie final las Águilas Cibaeñas ganaron 4-2 piloteadas por Miguel Diloné a los Azucareros del Este. Los verdes en la semifinal terminaron en la última posición con récord de 6-12.

Los más ganadores

En 19 ocasiones desde 1986-87, las Águilas Cibaeñas es el equipo que ha ganado más veces la serie regular en ocho ocasiones con 30 ó más victorias y se ha coronado campeón cinco veces.

1996-97, Águilas Cibaeñas (32-16) derrotó 4-0 en la final al Escogido.

1999-00, Águilas Cibaeñas (32-18) ganó la final 4-3 a las Estrellas.

2000-01, Águilas Cibaeñas (30-17) venció 4-2 al Escogido.

2002-03, Águilas Cibaeñas (33-17) derrotó 4-0 al Escogido.

2004-05, Águilas Cibaeñas (30-19) le ganó en la final 4-3 a Licey.

En 1995-96 los Leones del Escogido dominaron la vuelta regular con 34-14, pero las Águilas Cibaeñas se alzaron con la corona al doblegar 4-2 a las Estrellas Orientales. En la serie semifinal el Escogido quedó en el sótano con récord de cinco victorias y 13 derrotas.

Coloco sobre el tapete estas muestras porque la "pelota nuestra" es como el camaleón que cambia de fisonomía de un día para otro y ganar la serie regular no es un visado seguro para viajar al paraíso de campeón.

Un día como hoy 1968: En el estadio Quisqueya las Estrellas Orientales blanquearon 2-0 a los Leones del Escogido con magnífica labor desde la colina de los sustos del Eterno Silvano Quezada, logrando su sexta victoria con tres derrotas.

Llegó a retirar a 15 bateadores en línea y los dos únicos hits fueron conectados por los hermanos Jesús y Mateo Rojas Alou, éste último fue el líder de bateo del campeonato con un astronómico .383.Este juego registró una proeza que hoy debemos recordar en su 40 aniversario, y fue cuando Silvano logró ponchar a Mateíto por primera vez en el campeonato. El menor de la Trilogía de Haina tenía 132 turnos consecutivos sin ser ponchado. En la temporada anterior (1967-68) Mateíto agotó 234 turnos y fue ponchado dos veces.

1950: Un grupo de ex-jugadores de béisbol fundó la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales. Los pioneros fueron Enrique Lantigua, Horacio Martínez, Rafael Valdez y Rafael Martorrell.

