Los momentos que no se pueden analizar en un box score

"Cuando al malagradecido se le olvida quien lo ayudó, la miseria le refresca la memoria" Anónimo “

Los pronósticos sobre el resultado de un juego o una serie de béisbol son el condimento para la discusión y la cháchara novelesca.

En esta serie semifinal que arrancó ayer nos mostrará que cada desafío tiene un empañete de misterio.

Es importante que se sepa que no hay un termómetro que mida de forma exacta el centro del momento más dramático del béisbol.

Es la parte baja de la novena entrada del séptimo juego de la Serie Mundial: dos outs, la carrera del empate en segunda, la carrera de la victoria en primera, y tú eres el bateador. El pasado pasó, los números no cuentan y todo depende de ti.

Antes de que tengas que descifrar el lanzamiento ganador o perdedor de la Serie Mundial, aprendamos más sobre todo el proceso.

Un lanzador se para en el montículo y lanza una pelota de béisbol —de poco menos de siete centímetros de diámetro y cubierta de cuero— hacia el home, que está a 18 metros de la goma de lanzar en el montículo.

Un strike debe cruzar el home, que tiene solo 43 centímetros de ancho, a una altura aproximada entre las rodillas y las axilas del bateador. Un lanzador extremadamente rápido puede lanzar una pelota que alcanza los 152 kilómetros por hora, o incluso un poco más.

A esa velocidad, una pelota llega al home en menos de medio segundo. Sin embargo, en el camino del lanzador al home, varias fuerzas determinan la trayectoria de la pelota.

Tan pronto como un lanzador suelta una bola, esta entra en caída libre gravitacional, ya sea una recta potente o un cambio suave. Una bola rápida de 152 kilómetros por hora cae 52 centímetros entre el punto de lanzamiento del lanzador y el punto de colisión entre el bate y la bola.

Los lentos caen más

Los lanzamientos más lentos caen más. Una curva de 120 kilómetros por hora, por ejemplo, cae 17 metros. Claramente, la trayectoria de una bola hacia el plato también depende de otras fuerzas.

Un lanzador no puede controlar la gravedad, pero puede darle efecto a un lanzamiento. Durante los casi dos siglos que lleva jugando al béisbol, los lanzadores han inventado más de una docena de lanzamientos, cada uno caracterizado por su velocidad de giro, dirección de giro y velocidad de avance específicas.

Un lanzador controla estas características adoptando un agarre y un movimiento de muñeca diseñados para proporcionar una trayectoria determinada.

Usted como bateador tiene que ser un super dotado para poner la bola en terreno de nadie y eso no aparecerá en los box scores.

Un día como hoy 1956: Los Leones del Escogido derrotan 12x2 a los Tigres del Licey, donde Joaquín Andújar lanzó juego completo. En este encuentro llegó a 800 entradas.

1994 - Los Astros de Houston y los Padres de San Diego realizan un traspaso gigantesco de doce jugadores. Houston obtiene al jardinero Derek Bell, al jardinero izquierdo Ricky Gutiérrez, al lanzador Pedro Martínez, al jardinero Phil Plantier y al jardinero izquierdo Craig Shipley de San Diego a cambio del tercera base Ken Caminiti, el campocorto Andújar Cedeño, el jardinero Steve Finley, el primera base Roberto Petagine, el lanzador Brian Williams y un jugador por definir . El lanzador Sean Fesh irá a los Padres en mayo próximo para completar el mayor traspaso en las Grandes Ligas desde 1957.

2010 - Los Blue Jays firman al lanzador Octavio Dotel con un contrato de un año por valor de 3,5 millones de dólares.

