Que no se nos pierda el hablar de fútbol de verdad

Ante la cercanía del Mundial, se hace un llamado a recuperar la esencia del fútbol y a valorar el talento puro por encima del ruido mediático. ( FUENTE EXTERNA )

Hace poco, un joven periodista le hizo una pregunta a José Mourinho que lo sorprendió. En medio de la rueda de prensa del post partido de Champions entre Benfica y Nápoles, la respuesta a lo planteado por el reportero dio pie a un intercambio donde la esencia del juego y sus detalles fueron los grandes protagonistas.

Hablar de fútbol de verdad es algo que siento que cada vez se nos está escapando del diálogo futbolero. En los últimos tiempos, se ubica la mirada lejos de lo que sucede en la cancha como si lo que nos entretuviera fuera el ruido que sale de los vestuarios o en cuáles lugares exóticos pasan las vacaciones de Navidad nuestros jugadores favoritos.

A las puertas de un año de mundial, quisiera ser optimista, aunque como viene la mano cuesta bastante. Se venderá lo que se está vendiendo, millones lo comprarán –de eso no dudemos–, nos esperan récords de audiencia, de asistencias, pero de fútbol qué.

Retomando la anécdota, el "usted sí sabe" salido de los labios de un entrenador que lo ha ganado todo fue un premio al periodista por atreverse a eso que casi no se hace: discutir sobre táctica, sobre el planteamiento del partido, en este caso de cómo la ubicación abierta del mediocentro defensivo condicionó la salida del rival e incidió en el resultado. ¡Qué joya!

Es la época donde el conocimiento enlatado nos tiene repitiendo como papagayos las opiniones de otros, disfrutar de lo que pasa en el juego, si no abrimos bien los ojos y el corazón, es algo que vamos a terminar perdiendo y lo más triste es que ni siquiera nos vamos a enterar. Como no se enteró hasta ahora aquel fanático que Modric es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos o el de la acera de enfrente, que Pedri en su posición es único en el mundo.

Pasado mañana será 2026; el calendario se reinicia en medio de una vida que no se detiene y entre toda esta locura, les deseo salud para los suyos y tiempo para crear espacios como estos donde sigamos viendo y hablando de fútbol.