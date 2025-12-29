¿Quién ha sido el peor bateador en Grandes Ligas?

"Deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo" Jean Paul Sartre “

Uno de los temas de debates en el campo del béisbol es quién ha sido el mejor bateador y se citan a Babe Ruth, Ty Cobb, Ted Williams, Stan Musial, Pete Rose, Albert Pujols y de la nueva trova a Barry Bonds, Mike Trout, Aaron Judge, Shohei Ohtani y Juan Soto.

Y si vamos a la otra cara de la moneda cuáles son los peores bateadores que han desfilado por un diamante del Gran Circo.

Mark Belanger, fue campocorto con los Orioles en las décadas de 1960 y 1970. En algunos equipos muy buenos, Baltimore disputó cinco Series Mundiales y ganó dos mientras estuvo allí.

Mark fue un gran fildeador en una época en la que se creía que el campocorto y el medio del infield eran posiciones donde batear era opcional.

Irónicamente, Cal Ripken cambió esta perspectiva poco después de asumir el puesto de Mark. De todos modos, recuerdo que Belanger bateó alrededor de .200 con un OPS de .600.

La línea de Mendoza

Mario Mendoza. El tipo que da nombre a la línea Mendoza, lo que significa que cualquiera que batee por debajo de .200 está por debajo de la línea.

Los hechos lo demuestran. Mark Belanger era un bateador realmente pésimo. Sinceramente, creo que podrías entrar a un vestuario de Triple A y señalar a un jugador al azar, y ese batearía mejor en el siguiente nivel. Su promedio de bateo fue de .228. Pero su falta de poder es impactante.

Conectó 228 extrabases en 6,602 apariciones al plato.

Eso significa que el hombre, que era abridor, conseguía aproximadamente un extrabase por semana. Ganó siete Guantes de Oro.

Mendoza bateó .215 con un OPS de .507. Solo tuvo unas tres temporadas de turnos al bate en su carrera. Tuvo varias temporadas con un promedio inferior a .200, de ahí la designación de "línea Mendoza".

Para ser justos con él, en dos de las tres temporadas en las que tuvo turnos al bate significativos, bateó .245 y .231.

Un día como hoy En 1957, Juan Marichal debuta en la pelota dominicana con los Leones del Escogido enfrentando a las Águilas del Cibao. El mánager de los melenudos, Salty Parker, le entregó a Juan la bola en el noveno episodio, y su actuación fue la siguiente: Dick Stuart, ponche; Ray Shearer, ponche; Frank Verdi, transferencia y Howard Goss, ponche.

Las Águilas Cibaeñas blanquearon 7x0 a Leones del Escogido anotándose el triunfo Billy Dufour. En el juego Dick Stuart (El Peje Cajón) disparó su jonrón 13 al pitcher Ron Negray.

El trabajo de Juan en 1957-58 fue de 4.1 innings lanzados, cinco hits permitidos, una base por bolas, tres ponches, con saldo de 0-1, 4.39 de efectividad.

En 1985, las Águilas del Cibao derrotan al Escogido 5-2. Pascual Pérez lanzó seis episodios para obtener su cuarta victoria y la 40 de por vida.

En 1996, registrado como David Arias, hoy David Ortiz, de los Leones del Escogido, batea de 4-3 siendo su primer juego de hits múltiples en la Liga Dominicana.

