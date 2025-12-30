No fue el palo de la gata, fue el jonrón 50 de Carty

"No, no soy homosexual... soy úterosexual." Yogi Berra “

Se adelantó el cañonazo del 31, Ricardo Carty, vistiendo el uniforme de las Águilas del Cibao, el 30 de diciembre de 1973, en el último juego de la vuelta regular, disparó su noveno jonrón (líder del torneo) y el 50 de por vida y elevó a 40 sus impulsadas, encasillado que también ganó en esa campaña. El histórico jonrón del Rico, se produjo un domingo en la tarde en el Estadio Quisqueya en un choque ante los Leones del Escogido. La víctima de este aldabonazo fue Juan Marichal, un tremendo palo que de acuerdo a la reseña recorrió unos 400 pies.

El jonrón se produjo en el cuarto episodio estando Carty en conteo de una bola y dos strikes y Juan le vino con una recta desapareciendo la bola por encima de la verja del prado izquierdo.

La pelota fue atrapada por un fanático y en una ceremonia efectuada en el sexto episodio, el presidente de la Liga, doctor Eudaldo Troncoso Pou le hizo entrega a Carty de la misma.

Carty de inmediato donó la pelota al Museo del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano con una leyenda que dice: "Bola bateada por Ricardo Carty para su jonrón 50". En el otro lado se leía: "La dedico a los niños dominicanos ausentes. Juego Águilas vs Escogido, 4to. inning contra Juan Marichal 30-12-73".

Según la reseña de El Caribe, la pelota fue entregada al ingeniero Juan Sánchez Correa, de la directiva de las Águilas, quien dijo que la misma sería llevada a monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la PUCMM donde funcionaría el museo.

Un día como hoy, 30 de diciembre En 1981, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de la expansión del béisbol para dos franquicias, Azucareros del Este y Caimanes del Sur. Votaron 21 senadores a favor y uno en contra que fue Alfonso Canto Dinzey.

En 1995, Domingo Cedeño dispara dos hits y extiende a 30 su cadena de juegos seguidos bateando por terreno de nadie. Fijó en .418 su promedio de bateo.

En 1998, el relevista Arturo Peña, de las Águilas, en un partido contra el Licey en el Estadio Cibao consigue su rescate 86 de por vida.