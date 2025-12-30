Una base amplia para reponer municiones

Jhoán Durán no estará en el cuerpo de relevistas para el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Vladimir Guerrero Sr. tiene el promedio de bateo más alto entre los dominicanos (.318), seguido de Manny Ramírez (.312), quien lidera el grupo en OPS (.996) y Guerrero lo secunda (.931). El dúo de garrotes no dejó dudas en que pertenece a otra raza con el madero, no solo hizo contactos, con la calidad de sus palos.

Ninguno fue al Clásico Mundial de Béisbol y no se les señala como culpables de ese batazo que hizo falta ante el cubano Pedro Lazo en esa semifinal de 2006 que se perdió 3-1 en San Diego. En ese line-up que hizo Manny Acta estuvieron Albert Pujols, Adrián Beltré, David Ortiz, Miguel Tejada, Moisés Alou, Plácido Polanco y José Reyes, quienes se combinaron para irse de 9-0 con hombres en posición de anotar y dejaron a ocho en bases. Béisbol.

A medida que se acerca la fecha para el Clásico de 2026 se acelera el goteo de figuras con calibre para integrar el plantel y que no irán, no porque falta deseo, sino por temas de salud, prevención o porque afrontan una campaña donde pueden atar fortunas.

No hablo de Marcell Ozuna, quien dejó claro en marzo que no iba y lo ha reiterado, si bien tanto entonces como ahora pareciera difícil encontrarle un hueco... con los nombres que todavía se presume que irían, aunque después de las bajas quién sabe.

Los ausentes

Elly de la Cruz no logró la aprobación de los Rojos, Teoscar Hernández alegó cansancio y su futuro en los Dodgers es incierto, Jhoán Durán explica que se "excedió" al alcanzar las 70 entradas por primera vez en la MLB (llegó al centenar dos veces en ligas menores).

Willy Adames ha dejado en el aire su participación y la de Rafael Devers es una interrogante. En Houston hay razones médicas para vetar a Jeremy Peña con todo y el interés del jugador, como ocurre con la mayoría dado el nivel de aceptación que ha alcanzado el torneo. Freddy Peralta tampoco es garantía.

Juan Núñez, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, se le apareció a José Ramírez en una práctica en Baní para "comprometerlo", tipo Radhamés Zorrilla Ozuna con el presidente Luis Abinader, con asistir al evento.

Con todo y la presión y la insistencia del federado ante las cámaras el antesalista le dijo "hasta ahora, si Dios lo permite, sí. Pero uno no sabe lo que se va moviendo por el camino". "Mi intención es jugar".

Con esas bajas, un sector del público se molesta y ya comienza a apuntar a algunos de esos nombres como "traidores".

El nivel que ha alcanzado el evento es otro, pero en 2025 la República Dominicana colocó a 155 jugadores en las Grandes Ligas. La base para reclutar talento es amplia y ya las cinco ediciones previas del evento nos enseñaron lo traumático que resulta armar un equipo.