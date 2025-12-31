El Cometa de Carolina: el destino lo apagó hace 53 años

"Cuando tienes la oportunidad de mejorar cualquier situación, y no lo haces, estás malgastando tu tiempo en la Tierra." Roberto Clemente “

Abrimos un paréntesis en este último día del 2025 para desearles dicha, salud y prosperidad y reclamarles prudencia en la bebida y con el acelerador de su vehículo, porque el mundo no termina hoy, pero un mal manejo de sus actos puede darle punto final a su vida.

El 31 de diciembre de 1972, hace hoy 53 años, en un accidente aéreo en un avión de carga DC-7, falleció el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente Walker, (El Cometa de Carolina), a los 38 años, cuando llevaba ayuda humanitaria a los habitantes de la ciudad de Managua, Nicaragua, que había sido destruida por un terremoto.

Clemente con su ortodoxa forma de batear conquistó cuatro títulos de bateo. Ganó el premio MVP en 1966, pero su mayor dimensión fue en la Serie Mundial de 1971 donde promedió .414.

El Diario "La Prensa" de Nicaragua, en su portada del 2 de enero de 1973, trajo este título: "Muere Roberto Clemente al caer avión... Llevaba ayuda para víctimas de Managua". La noticia fue una espada que se clavó en el corazón de millones de seguidores del deporte, un golpe demoledor.

A Clemente se le llamó el ´Pelé del Béisbol´. En Venezuela, el periódico deportivo Meridiano dijo que "Clemente nació en Puerto Rico, pero era propiedad de América", y el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en el Washington Post expresó que "fue un hombre muy bondadoso, y uno de los más grandes peloteros de nuestro tiempo".

Al morir Clemente, Major League Baseball, para honrar su memoria, sentó un precedente para llevarlo al Salón de la Fama de Cooperstown, violentando la reglamentación de cinco años para ser incluido en la boleta. Los miembros de la Asociación de Escritores de Baseball de América recibieron una boleta especial con un solo candidato: Roberto Clemente. El 20 de marzo de 1973 con una votación de 94 por ciento, se convirtió en el miembro #134 de Cooperstown y en el primer latino en lograr ese honor.

En la obra "Baseball Hall of Fame Cooperstown", el periodista Howell Reindenbaugh criticó el método de elección, por violentarse los reglamentos, aunque reconoce la grandeza del toletero puertorriqueño.

Roberto Clemente fue el jugador número 27 en llegar a los 3,000 hits, y completó la gesta el 30 de septiembre de 1972 en el antiguo Three River Stadium en Pittsburgh, un doble ante los lanzamientos de Jon Matlack.

Roberto Clemente fue único, y siempre lo tendremos presente.

Un día como hoy, 31 de diciembre En el 2010, durante las celebraciones de fin de año, se produce un tiroteo en Luperón, Puerto Plata, donde muere Michael Castillo Almonte, de 25 años, y herido a su hermano Starlin Castillo, de 17 años. Tres días después, la Policía Nacional anuncia que el principal sospechoso es el lanzador de los Orioles de Baltimore Alfredo Simón, quien afirma su inocencia, pero se esconde en su ciudad natal de Santiago. Se entregó a la Policía el 3 de enero del 2011. El 8 de noviembre del 2011, Simón fue absuelto por la justicia en el caso de homicidio involuntario que pesaba en su contra.

En el 2012, el veterano del cuadro Miguel Tejada firma un acuerdo con los Reales de Kansas City, después de jugar solo en AAA el año pasado.