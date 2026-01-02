Ni muy cerca de la meta, ni muy lejos

Fernando Tatis padre o Tatis II puede volver a dirigir en la Lidom tan pronto como el próximo curso a pesar de que sus sinceras, pero molestosas declaraciones en era de sensibilidad y fácil ofensa sobre lo complicado que resulta armar el roster y una alineación activaran el gatillo para su segundo cese en Estrellas Orientales.

Salir de Tatis II no cambió el rumbo verde y el round robin revive entre seguidores desde el bien posicionado Escogido hasta el sotanero Gigantes, sin que Águilas y Toros estén ajenos, la incertidumbre del día en que se juega el béisbol de invierno. Lo único seguro es que saldrán peloteros uniformados para cada juego, pero el nivel de estos no lo garantiza nadie.

Más allá de las bajas naturales, como las lesiones, accidentes o los problemas personales que se presenten en la plantilla, los contratos de la liga son muy flexibles y lesivos para el espectáculo.

Si el béisbol de por sí es un deporte más que impredecible la reconfiguración de nóminas en la Lidom reduce más la posibilidad de hacer vaticinios, desde el fanático que paga el show hasta el comercializador que le toca venderlo y convencer a la empresa de invertir en el pasatiempo.

Luis Urueta utilizó 79 jugadores en esos 49 partidos de la fase regular con las cuyayas. Si la comparación fuera válida, Dave Roberts requirió de 67 peloteros para hacer a los Dodgers campeones en un campaña de siete meses y 179 encuentros que empezó en Tokio en marzo y terminó en Toronto en noviembre.

En el encendido Escogido dan por un hecho que la partida a Asia de Raimel Tapia es inminente.

Los Gigantes cedieron permisos a jugadores para hacer trámites migratorios y vacaciones a Europa en medio de la temporada y en La Romana cruzan los dedos para que una llamada desde Japón o Corea del Sur no frene a figuras centrales en su vuelta a la postemporada. Pareciera que esos jugadores hacen un favor con jugar, cuando en realidad el torneo es una gran vitrina para ganar o recuperar crédito, como el caso de Tapia.

No consuela ver al Licey afuera

De ahí que en las oficinas de operación estructuran planes desde la A hasta la Z, oran y se persignan para que uno de estos funcione. No todo el aguilucho dará por cumplida la temporada con el hecho de ver al Licey afuera. Entre los amarillos cuesta asimilar otro gran torneo en la primera fase con derrumbe en la etapa donde se define celebrar en el Monumento.

Sindicato y equipos tienen un gran desafío en las negociaciones para un próximo convenido. Los primeros pueden alegar que les ha ido muy bien con la agencia libre, pero el circuito afronta desafíos para que lo conseguido no se derrumbe.