Las Águilas Cibaeñas cumplen 93 aniversario de vida

""Ser odiado es un indicador de éxito. Nadie odia a los perdedores"" Anónimo “

Las Águilas Cibaeñas celebran hoy el 93 aniversario de su fundación, bajo la rectoría de Víctor García Sued, en un encuentro del playoffs semifinal ante los Gigantes en el Valle de la Muerte. Las Águilas, con marca de 1-3, ocupan el tercer escalón en apenas 4 fechas jugadas de las 18 a que está pactada la segunda vuelta.

La novena amarilla conmemoran su fundación consolidado como uno de los equipos más emblemáticos del béisbol profesional dominicano, con 22 campeonatos nacionales y 6 de la Serie del Caribe.

El de las Águilas ha sido el único equipo dominicano en conquistar tres títulos internacionales adicionales a los de la Serie del Caribe. Entre ellos destacan la Serie Interamericana (1965, Caracas), el Clásico de las Américas (2015, Miami) y la Serie de Titanes del Caribe (2023, Nueva York).

El equipo Santiago Baseball Club fue fundado por destacados munícipes de Santiago, incluyendo a Domingo O. Bermúdez, Rafael F. Bonnelly y Augusto Vega Espaillat. En sus primeros encuentros, el equipo enfrentó a novenas internacionales como el Cuban Star y el Ponce de Puerto Rico, mostrando su potencial competitivo desde el principio.

El 28 de enero de 1937, bajo la propuesta de Luis Tomás Saillant, el equipo adoptó oficialmente el nombre de Águilas Cibaeñas. Este cambio formalizó una de las rivalidades más intensas del béisbol dominicano: la lucha entre Santiago y la Capital, enfrentando a los Tigres del Licey y los Leones del Escogido. Estas rivalidades han sido parte integral de la identidad del equipo, generando momentos que resuenan en la memoria de sus fanáticos.

Felicidades a los seguidores en sus figuras históricas: Winston Llenas, Tony Peña, Miguel Dinoné, Luis Polonia, Miguel Tejada, Julián Javier, Víctor Ramírez, Julián Tavárez, Octavio Acosta, Bartolo Colón y todos aquellos que han exhibido el uniforme mamey.

UN DÍA COMO HOY, 2 DE ENERO

En 1918 los Dodgers de Los Ángeles negocian al jardinero Casey Stengel y al infielder George Cutshaw a los Piratas de Pittsburgh por los pitchers Burleigh Grimes, Al Mamaux y el infielder Chuck Ward.

En 1946 los Senadores de Washington cambian al pitcher Alex Carrasquel y al shortstop Fred Vaughn a los Chicago White Sox.

En 1964, los Gigantes de San Francisco anuncian que Jesús Rojas Alou será el jardinero derecho del equipo en sustitución de Jim Davenport.

En 1977 el comisionado Bowie Kuhn suspendió por un año al dueño de Atlanta, Ted Turner.

En 1987, Miguel Diloné, en un choque Águilas y Estrellas, le conecta al lanzador zurdo Tom Gorman un sencillo en el séptimo, su hit 800 de por vida.