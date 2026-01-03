¿Quién fue el primer jugador en Grandes Ligas en lograr 3,000 hits y 600 jonrones?

Willie Mays, legendaria figura de la MLB. ( FUENTE EXTERNA. )

"El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo" Marco Aurelio “

El club de los 3,000 hits y 600 jonrones es de una membresía muy reducida, hasta la fecha, hay 9 jugadores que han bateado 600 o más jonrones. De ellos, cuatro también tienen 3000 hits en su carrera: Alex Rodríguez, Albert Pujols, Hank Aaron y Willie Mays.

Curiosamente, Aaron fue el primero (de estos cuatro) en alcanzar los 3000 hits, superando a Mays por 2 meses, en 1970. Pero Willie ya había bateado su jonrón número 600 la temporada anterior. Hank no bateó su jonrón número 600 hasta abril de 1971. Así, el 18 de julio de 1970, Mays se convirtió en el primer jugador en lograr ambas hazañas.

Duelo de los hermanos Olivo

Los hermanos Olivo, Guayubín y Chichí, son la identidad y la calidad del pitcheo en el béisbol dominicano. Entre ambos suman 165 triunfos de por vida, récord irrompible en la pelota nuestra. Diomedes Antonio (Guayubín) ganó 86 y Federico (Chichí) 79.

Un día como hoy, hace 66 años el 3 de enero de 1960, se enfrentaron los hermanos Olivo, en el estadio Quisqueya, escenificando el primer duelo de hermanos. Guayubín en la colina de los sustos por los Tigres del Licey y Chichí soltando los bultos postales por las Estrellas.

El Licey logró el triunfo 2-0 donde Guayubín, La Montaña Noroestana, cubrió la ruta completa, se anotó la victoria, donde aceptó dos hits, ambos conectados por su hermano Chichí. Ponchó dos y no dio bases por bolas.

Chichí, el derrotado, lanzó juego completo, ponchó siete, dos transferencias, una de ellas intencional, el torpedero añil Bob Sadowski le fletó jonrón solitario.

Un día como hoy, 3 de enero En 1957, las Estrellas de Oriente anuncian su retiro del campeonato alegando cuantiosas pérdidas, lo que obligó a una modificación del calendario.

En 1958, Dick Stuart, de las Águilas, le conecta jonrón a Claude Raumond de las Estrellas, su número 13 empatando con Pedro Formental que dio esa cantidad en 1951.

En 1975, Winston Llenas, de las Águilas, eleva su total de remolcadas a 260 empatando con Felipe Alou.