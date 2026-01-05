Ganar los primeros 5 juegos no asegura visado para la final

Los escarlatas han logrado un buen brinco, pero el trayecto no va ni por la mitad. ( FUENTE EXTERNA )

""Callar es peor, todas las verdades que se silencian se vuelven venenosas"" Friedrich Nietzsche Filósofo alemán “

En béisbol no hay nada escrito y recuerdo el round robin 1986-87, donde Azucareros del Este tenía una poderosa ofensiva en la serie regular y ocupó la primera posición con récord de 27-19.

En el round robin, el primero jugado en la pelota dominicana, los romanenses ganaron convincentemente los primeros tres juegos y todo indicaba que se encaminarían sin dificultad a la serie final. ¿Qué pasó? Perdieron los restantes seis juegos y fueron descartados.

Sin embargo, Estrellas Orientales, que había sido derrotada en sus primeros dos compromisos, ganó cinco en forma seguida y avanzó a la gran final contra Águilas Cibaeñas.

En el round robin de 1989-90, el Licey, luego de tener récord de 5-0, empezó a perder juegos; de sus últimos 13 desafíos solo ganaron tres, terminando con marca de 8-10. Leones del Escogido, que había perdido sus primeros cuatro de la postemporada, mejoró su nivel de juego y se clasificó en la segunda posición con registro de 9-9, obteniendo el boleto a la serie final.

Jugadores subestimados

Los mejores jugadores de béisbol subestimados desde 1950 incluyen algunos miembros del Salón de la Fama y otros que deberían estar en el HOF pero no lo están, como los primeros tres a continuación:

Bobby Abreu bateó .291 con un OPS+ de 128, tuvo un OBP de .395, robó 400 bases y ganó un Guante de Oro. ¿Por qué no recibe más elogios de los votantes del Salón de la Fama?

Sal Bando fue un tercera base muy potente que jugó en tres ganadores de la Serie Mundial y estuvo en la votación al Jugador Más Valioso siete veces en ocho años en su mejor momento, terminando segundo, tercero y cuarto.

Norm Cash era un primera base potente y un excelente defensor. Al momento de su retiro, solo tres jugadores en la historia de la Liga Americana habían bateado más jonrones como bateadores zurdos: Babe Ruth, Ted Williams y Lou Gehrig. ¡Menuda compañía, amigos! Para quienes se pregunten por qué no se ve un casco de bateo en la foto de abajo, sorprendentemente no fue hasta 1970 que la MLB comenzó a exigir estrictamente su uso.

UN DÍA COMO HOY 5 DE ENERO

1993: Reggie Jackson es el único jugador elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos para el Salón de la Fama. Jackson, cuyo promedio de bateo de .262 en su carrera es el más bajo de cualquier jardinero en el Salón, recibe el 93.6% de los votos. Sus 563 jonrones de por vida lo convierten en un éxito entre los votantes en su primer año de elegibilidad.

1993: Los Astros de Houston firman a los agentes libres Kevin Bass y José Uribe.

2011: Los Rangers fichan a un agente libre de renombre , al tercera base Adrián Beltré con un contrato de seis años por 96 millones de dólares. Esta contratación significa que el veterano Michael Young pasará de tercera base a bateador designado, la tercera vez que la adquisición de un nuevo compañero resulta en un cambio de posición para él.