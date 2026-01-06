Interrogantes sobre abridores para el Clásico

Freddy Peralta es codiciado por los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Nelson Cruz comenzó el año llamando a la calma, asegura que todo está bajo control. Pero a dos meses del arranque del Clásico Mundial de Béisbol las informaciones en torno a un punto tan crítico como la rotación de pitcheo del equipo crean un ruido inquietante.

Cristopher Sánchez, Freddy Peralta y Framber Valdez quedaron entre los mejores brazos de 2025 y Edward Cabrera consiguió una primera campaña en salud y confirmó el mundo que tiene en la bola.

Sin embargo, el cuarteto enfrenta situaciones que podrían apartarlos del evento, sin que haya razones médicas de por medio, la excusa automática que tiene un club para vetar a un jugador.

Valdez no termina de culminar el negocio de su vida, Cerveceros y Marlins empezaron el año escuchado ofertas muy interesantes desde Nueva York por Peralta y Cabrera y Filadelfia quiere que Sánchez repose tras su mayor carga laboral (202 IP).

Las estrictas reglas para los lanzadores en el Clásico obligan a un manejo quirúrgico. Hay límites de pitcheos por rondas y el evento ha subido de categoría, de interés y exige un desempeño de altura.

Valdez, que ha llegado a la agencia libre por primera vez a sus 32 años, ve su equipo de la agencia Octagon desde noviembre negociar el que puede ser el contrato que marque su carrera, uno que supere los 100 millones de dólares.

Unas negociaciones intensas, que comienzan con un vídeo de 25 minutos con énfasis en su inteligencia emocional con el interés de desmontar la imagen que dejó "La Grasa" en septiembre cuando pareció golpeó a su receptor a propósito.

El zurdo, que ya en 2023 se saltó el torneo tras un curso previo donde lideró la Liga Nacional en entradas trabajadas (201.1 IP) y bateadores enfrentados (827), esta vez ha expresado su interés en uniformarse con el equipo nacional "haya o no firmado". No obstante la evolución de la firma podría condicionar esa asistencia.

Lo que piden los Filis

Sánchez, zurdo de 29 años, estaría interesado en descansar de cara a una campaña donde es pieza importante en la rotación de Filadelfia y en la que la posición en que finalice al premio Cy Young le puede elevar en millones las opciones del equipo del pacto que firmó en junio de 2024.

Un primer lugar le sube en dos millones si el club ejerce los 14 millones de 2029, el segundo en uno y entre el sexto y décimo en 500 mil dólares. Cada buena campaña en los cuatro años de vida del acuerdo tiene un estímulo en papeletas verdes.

Sánchez mantendría el interés en lanzar en el evento, aunque desde su entorno llegan versiones de que no tendría el visto bueno de los Filis, tras un 2025 donde fue segundo en la carrera al Cy Young con 13-5 y efectividad de 2.50 en 202 episodios.

Ganar el Clásico requiere de, al menos, dos victorias en la primera ronda, y tres en la fase de muerte súbita. Pero hay talentos del montículo como Sandy Alcántara, Brayan Bello, Luis Castillo, Luis Severino y José Soriano que pueden mitigar la posible baja de este cuarteto. Una muestra de la gran profundidad del talento dominicano.