La Lidom debe tener un mayor escrutinio sobre los árbitros

"El problema con los árbitros es que conocen las reglas, pero no el juego" Bill Shankly “

El trabajo de los árbitros está dejando mucho que desear y son decenas las pésimas jugadas que han "cantado" que ya la copa se está rebosando y eso se pudo apreciar en el choque del domingo de Escogido y Águilas.

El Escogido dominaba 4-2 a las Águilas a la altura de la novena entrada en el Estadio Cibao cuando Raimel Tapia bateó un doblete al prado izquierdo que Jonathan Guzmán aprovechó para irse al plato y que el árbitro Félix Tejeda llamó inicialmente out al ser interceptado antes de llegar a la goma.

En la temporada regular, los árbitros manejan miles de decisiones, pero en los playoffs, la atención se intensifica. Cada decisión, ya sea un strike, un out o un safe, tiene un peso adicional, y los errores pueden tener consecuencias significativas.

Los árbitros están bajo un intenso escrutinio por parte de los medios, la afición e incluso los propios equipos.

Es normal que los árbitros pueden ajustar ligeramente sus zonas de strike durante los playoffs para garantizar la consistencia, sabiendo que cada lanzamiento importa. Los aficionados y los equipos suelen esperar una zona más "a nivel de playoffs", donde los strikes y las bolas se canten con extrema precisión.

Es probable que los equipos utilicen los desafíos de video de forma más estratégica, en un intento de poner presión sobre los árbitros para que tomen la decisión correcta en el campo. La presencia de la repetición instantánea garantiza la corrección de errores claros, pero las decisiones iniciales siguen siendo cruciales.

Los playoffs están llenos de momentos claves que ponen a prueba la compostura y la capacidad de decisión de los árbitros. Ya sea un out controvertido en el home o una decisión arriesgada por un swing bloqueado, los árbitros deben mantener la compostura bajo presión.

Los umpires deben mantener la calma y la concentración, especialmente al tratar con entrenadores y jugadores apasionados. La postemporada trae consigo emociones intensas, y los árbitros deben gestionar las discusiones y disputas sin dejar que la situación se descontrole.

En los playoffs, el juego suele ser rápido y los árbitros deben reaccionar al instante para tomar la decisión correcta. Desde jugadas impredecibles en primera base hasta decisiones de juicio sobre interferencias, los árbitros deben confiar en sus instintos y mantener la imparcialidad.

Un día como hoy 1971: Salty Parker, mánager de los Leones del Escogido, renuncia a sus funciones y es reemplazado por Felipe Rojas Alou que debuta con apenas 31 años de edad.

1972: Ralph Garr, Estrellas Orientales extiende a 24 su racha de juegos dando de hit. Las Estrellas derrotaron 8-4 a Licey.

1999: Los Leones del Escogido derrota 8x7 a los Gigantes del Cibao, el revés 45 de los Gigantes superando el récord de 44 de las Estrellas Orientales en 1956-57.