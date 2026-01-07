Los goles de Edarlyn y el alcance de su eco

Edarlyn Reyes es habitual en las llamadas de la selección absoluta. ( FUENTE EXTERNA )

En noviembre, Edarlyn Reyes compartió en su cuenta en Instagram imágenes de su nueva casa, en una hilera acompañada con fotos desde que adquirió el terreno, el proceso de construcción y las llaves que le entregó el ingeniero, con su esposa e hija, cargada.

A pocos sorprendería si lo hiciera un pelotero, baloncestistas como Jean Montero, Andrés Feliz, la velocista Marileidy Paulino o Reinas del Caribe como Brenda Castillo o Brayelin Martínez. Reyes, de 28 años, es futbolista y, sin proponérselo, construye una historia inspiradora cuyo eco que puede tener un alcance de trueno que aceite la manufacturera en la que podría convertirse la República Dominicana en el más popular de los deportes.

Este delantero/extremo salcedense abandonó su zona de confort en enero de 2021 cuando no renovó con el Cibao FC (el club más estable de la LDF) y emprendió la aventura de irse a Boliviano, donde el impago a jugadores entre clubes sorprende a pocos.

Cinco años después, Tranfermarkt, "el pasaporte de los futbolistas", registra un recorrido de Tamarindo por Emiratos Árabes Unidos (dos veces), otra vuelta a Bolivia, Libia, Kazajistán y la segunda división de Rusia, donde juega desde enero pasado con el PRF Arsenal Tula y tiene contrato hasta junio de 2027. En ese tramo, en 2023 se convirtió en el primer dominicano en anotar gol en la Copa Libertadores de América.

Dinardo "Lalo" Rodríguez abrió las puertas como el primer futbolista dominicano que militó en el fútbol profesional en el exterior (Uruguay, 1994). Miguel Lloyd hizo larga carrera en Panamá, Edward "Beba" Acevedo estuvo en los Balcanes y Jonathan Faña en Trinidad & Tobago, El Salvador y Puerto Rico en las primeras décadas del siglo actual. Sin embargo, la exportación de talento formado en el país es un fenómeno reciente.

Una lista que crece

Reyes no fue el primero de la generación actual (ya en 2019 Erick Japa estuvo en Panamá y vuelve a Ecuador), pero su caso ilustra una visión más aperturista de clubes foráneos por el talento dominicano coincidiendo con una década (2015-2025) donde por primera vez el país cuenta con una liga donde jugadores pueden dedicarse al fútbol como actividad principal.

Dorny Romero siguió los pasos de Reyes y coincidieron en Bolivia. Hoy este delantero nativo de El Seibo tiene paso por México y Kazajistán y es el único quisqueyano que ha marcado en Libertadores y Sudamericana.

El mensaje que mandan Reyes, Romero, Ronaldo Vásquez y más de una docena de jugadores formados en el país y que militan fuera es que las fronteras del fútbol dominicano no terminan en el AILA.

Que, así como peloteros, boxeadores, baloncestistas, voleibolistas y velocistas pueden alcanzar objetivos económicos y mejorar sus vidas, en el fútbol también hay una enorme ventana de posibilidades.