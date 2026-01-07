El orden de las posiciones defensivas más importantes en un juego de béisbol

Vista aérea del Estadio Quisqueya Juan Marichal el pasado 2 de julio de 2025. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

La ofensiva explosiva y la efectiva labor monticular son los dos aspectos más ponderables en la victoria de un juego de béisbol.

Sin embargo, hay un capítulo vital para sumar victorias y es el que plasma una hermética defensa.

Colocado el lanzador en un altar muy particular, porque es el jugador más importante para evitar carreras rivales. Esto no se debe a su fildeo, sino a su dominio del adversario con su repertorio del pitcheo.

Para armar un equipo como si fuera un juego de Lego lo haríamos con la siguiente estructura.

Campocorto: La posición más exigente y difícil y también tiene la mayor cantidad de posibilidades de prevenir o permitir carreras debido al fildeo.

Receptor: El receptor manda los lanzamientos y debe controlar el juego del oponente. Es el único jugador que tiene toda la acción frente a él. El receptor suele tener un rol de liderazgo, especialmente con los lanzadores jóvenes.

Segunda base: Tiene menos oportunidades que el campocorto y no tiene que hacer los tiros largos. Su rol en la doble matanza se ha simplificado desde la implementación de las nuevas reglas de seguridad. Sin embargo, aún toma decisiones en el centro del cuadro interior.

Tercera base: Sigue siendo una posición muy importante. No hace tantas jugadas como un infielder central. No necesariamente lanza tan lejos como los tiros más largos de un campocorto, pero necesita un brazo muy bueno.

Jardín central: tiene que cubrir la mayor parte del terreno y necesita un buen brazo.

Jardín derecho: A menudo, el lugar para los malos fildeadores de bajo nivel. El jardinero derecho de las Grandes Ligas tiene muchas oportunidades y debe poder lanzar a tercera. Debe tener la movilidad necesaria para colocarse en posición.

Jardín izquierdo: Tiene más oportunidades que el jardín derecho, pero no necesita hacer el lanzamiento largo. En algunos estadios, las dimensiones pueden hacer que el jardín izquierdo sea tan importante como el jardín derecho o cerca.

Primera base: En un nivel donde simplemente atrapar los lanzamientos de los compañeros es una habilidad difícil de encontrar, esta es una posición importante. Sin embargo, un jugador apenas adecuado en esta posición no te costará mucho, y no es difícil encontrar uno adecuado.

Si usted como mánager cuenta con jugadores premiun en cada posición tiene el éxito garantizado.

Un día como hoy, 7 de enero 1976: Nace Alfonso Soriano. 1983: Nace Edwin Encarnación. 2005: El dueño de los Red Sox, John Henry, llama a Doug Mientkiewicz para hablar sobre la posesión, por parte del sustituto defensivo, de la pelota atrapada en primera base para el último out de la Serie Mundial de 2004. Larry Lucchino, presidente del club, dejó claro que quería que el equipo sea el dueño de la histórica pelota. La pelota ahora se encuentra en el Salón de la Fama de Cooperstown. 2011: Un día como hoy fallece José Vidal. 2021: Los Mets logran un acuerdo al adquirir al campocorto Francisco Lindor y al lanzador Carlos Carrasco de los Indians a cambio de cuatro jugadores jóvenes: los jardineros Amed Rosario y Andrés Giménez, el lanzador Josh Wolf y el jardinero Isaiah Greene. 2023 - Los Phillies adquieren al cerrador Gregory Soto, dos veces All-Star, en un intercambio de cinco jugadores con los Tigers. A él se une el jugador utility Kody Clemens, mientras que los Phillies ceden a tres prospectos: los jardineros Matt Vierling y Nick Maton, y el receptor Donny Sands. 2024 - Los Dodgers firman al jardinero agente libre Teoscar Hernández por un año por 23,5 millones de dólares.