¿Cuál se considera la mejor combinación de doble play de todos los tiempos?

"Sí, soy pesimista, pero yo no tengo la culpa de que la realidad sea la que es." José Saramago “

Uno de los temas polémicos que se sirven como plato fuerte en las veladas de béisbol.

Las mejores combinaciones de doble play de todos los tiempos incluyen como la número uno la de David Concepción y Joe Morgan, Rojos de Cincinnati: 1972-79 fueron el centro de la legendaria Gran Maquinaria Roja.

Ganaron 10 guantes de oro juntos, incluidos 4 años en los que ganaron guantes de oro en la misma temporada; tuvieron el pico combinado más alto de WAR5 con 64.8 de 1972 a 76; también tuvieron 86.7 WAR durante sus 8 años juntos para un promedio de 5.42 WAR por jugador por año; uno u otro terminó entre los cinco primeros en dobles jugadas 11 de 16 veces posibles; en ocho años, este dúo dinámico ganó dos Series Mundiales, tres banderines de la Liga Nacional y cinco títulos de división.

Alan Trammell/Lou Whitaker, Tigres de Detroit 1977-95 (esta dupla estuvo junta por más tiempo, durante unos increíbles 19 años; promediaron 4,37 WAR por jugador por año; sin embargo, debido a que jugaron juntos durante tanto tiempo, ese cálculo es un poco engañoso; durante ocho años, de 1982 a 1989, promediaron 5,11 WAR por jugador por año , lo que los elevó al segundo lugar; un banderín, un campeonato mundial).

Billy Rogell/Charlie Gehringer, Tigres: 1930-38 (juntos durante 8 años, promediaron 4,99 WAR por jugador por año ; Gehringer es miembro del Salón de la Fama, Rogell, subestimado, dos banderines, un campeonato mundial).

José Altuve/Carlos Correa, Astros: 2015-21 (juntos durante 7 años; promediaron 4.77 WAR por jugador por año )

Chase Utley/Jimmy Rollins, Filadelfia: 2005-14 (juntos durante 10 años; promediaron 4,31 WAR por jugador por año , dos banderines, un campeonato mundial).

Robinson Canó/Derek Jeter, Yankees: 2005-13 (juntos durante 8 años; promediaron 4.12 WAR por jugador por año , mejores bateadores que fildeadores, Cano usó esteroides y su rendimiento fue mejorado artificialmente, un banderín, un campeonato mundial).

Joe Tinker/Johnny Evers, Cubs: 1903-12 (constituían dos tercios de la famosa dupla de dobles plays de Tinkers a Evers y a Chance, y estuvieron juntos durante 10 años; promediaron 3.99 WAR por jugador por año , cuatro banderines y un campeonato mundial).

Jackie Robinson/Pee Wee Reese, Dodgers: 1948-56 (cinco banderines, un campeonato mundial).

Dick Groat/Bill Mazeroski, Piratas: 1952-62

Gene Alley/Bill Mazeroski, Piratas: 1963-72

Mazeroski, considerado como el mejor segunda base defensivo de todos los tiempos, aparece dos veces en el top ten.

Mark Belanger/Bobby Grich, Orioles: 1970-76 (cuatro campeonatos, dos campeonatos mundiales, un poco frenados por la pobre ofensiva de Belanger).

Un día como hoy, 8 de enero 1960: Las Águilas Cibaeñas derrotan 3-0 a los Tigres del Licey, el lanzador zurdo Alvin Jackson permitió un hit en el quinto a Fred Valentine.

1999: Con el marcador 6x1 a favor del Escogido en la séptima entrada, lanzando Félix Rodríguez en el séptimo por el Licey, Freddy García dispara su jonrón 13 y se coloca a uno de la marca de Dick Stuart (14) en 1957-58.

2019: Los White Sox firman al relevista Kelvin Herrera por dos años y 18 millones de dólares.