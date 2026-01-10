La mala suerte tiene su altar en el béisbol

Don Padget quedó muy cerca de batear .400 en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA. )

"El amor es lo más importante en el mundo, pero el béisbol es muy bonito también" Yogi Berra “

Qué cosas tiene el béisbol, una de ellas es su altar de mala suerte.

Sabemos que el jugador que más recientemente bateó .400 ó más fue Ted Williams en 1941.

Pero en 1939, Don Padget estaba en su tercera temporada de Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, de las ocho que vio acción.

En el último juego de la campaña de 1939, Don estaba conectando para .399. Un hit más lo haría terminar arriba de .400, su manager lo envió a batear de emergente y conectó una línea al central que cayó de hit.

Padget corrió a primera base festejando como si fuera pelotero de esta época, pero...el árbitro de primera lo envió a batear de nuevo, ya que en el momento del lanzamiento, una pelota del pitcher que calentaba el brazo, invadió el terreno de juego y el dichoso hit no contó.

Finalmente le dieron la base por bolas y con ella se acabaron las posibilidades de terminar con .400 o más de porcentaje de bateo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/s-koufax1359574720200403190452-65c8c1ff.jpg Sandy Koufax, leyenda del pitcheo de las Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA.)

Koufax se llevó de consejo

Sandy Koufax lanzó en Grandes Ligas por 12 años, los primeros 6 no tienen comparación con el resto.

Cuenta una historia que Sandy estaba preparando su discurso de despedida del béisbol cuando en el siguiente entrenamiento primaveral se encontró con Norm Sherry, quien fue uno de los receptores de los Dodgers en 1959.

Norm le aconsejó a Koufax que no lanzara tan fuerte, que moviera más sus lanzamientos, que no tratara de ponchar a todos los bateadores y que se divirtiera un poco más en el juego.

A partir de entonces Sandy se convirtió en otro lanzador, ganó muchos juegos y hacía un ponchadero en casi cada juego.

En realidad Sandy Koufax se llamaba Sanford Braun, pero cambió al apellido de su padrastro cuando tenía dos años de edad.

Yogi Berra, autor de muchas frases célebres en el béisbol dijo después de la temporada de 1963 en la que Sandy ganó 25 juegos con 5 derrotas: "Puedo entender cómo ganó 25 juegos, lo que no puedo entender es cómo perdió 5."

Un día como hoy, 10 de enero En 1956, Osvaldo "El Orégano" Virgil participó en su primer partido en la Liga Dominicana con el Escogido, conectando dos hits en cinco turnos.

En 1964, el jardinero dominicano Rodolfo Welch fue ascendido por los Piratas de Pittsburgh al conjunto de Ashville, en doble A.

En 1986, los Leones del Escogido derrotan 5-3 a las Águilas. Mickey Mahler, que laboró la ruta completa, logró su octava victoria del campeonato y la 40 de por vida.

En 1991, Pete Rose fue puesto en libertad luego de que fuese arrestado el 1 de enero. Un panel de Major League recomendó ese mismo día que no fuese elegible para el Pabellón de la Fama.