Tragedia de Río Verde 78 años de luto en el béisbol dominicano

En una semana donde los titulares de los medios de comunicación y los recados de las redes sociales se enfocan en el round robin del torneo de béisbol otoño-invernal, la tragedia de la niña Brianna Genao las lágrimas abonan el clavel rojo que llevamos en las manos para recordar la Tragedia de Río Verde.

Los relatos históricos y las tradiciones forman un puente entre el pasado y el futuro y crean vínculos entre las generaciones como ninguna otra reminiscencia puede hacerlo.

Los recuerdos en el deporte son eternos y la tragedia de Río Verde, Yamasá, el 11 de enero de 1948, hace hoy 78 años, toca las fibras del alma de los amantes y seguidores del béisbol.

La aeronave de Dominicana de Aviación se precipitó a tierra y perdieron la vida 33 dominicanos, incluyendo al equipo Santiago BBC, que regresaba luego de jugar en la ciudad de Barahona.

El conjunto lo integraban Antonio Martínez, Pepillo Aybar, Bebecito del Villar, Ramón –Bombo– Ramos, Maximiliano –Puchulán– Rivera, Nando– Valerio, Manuel Enrique –Sancho– Tatis, Aquiles Martínez, Rafael Antonio –Papiro– Raposo, Antonio Dévora, Víctor –Papito Lucas– Saint Claire, Leonte –Yoyo– Hernández, Pedro –Grillo A– Báez, quien era tercera base y mánager; Ventura –Loro– Escalante, Chito Álvarez y Alberto –Mimo– Estrella,

El único sobreviviente fue el receptor Enrique -El Mariscal- Lantigua, porque no hizo el viaje en el avión.

El Mariscal regresó en un carro de la línea Studebaker y cuando llegó al parque Independencia para ir a su residencia en la calle El Número, los parroquianos que estaban frente al restaurant de Meng El Chino lo tocaban y hacían la señal de la cruz, y otros corrieron, porque les salió un muerto.

El Mariscal nos contaba esa anécdota "muerto de la risa".

La prosa de Fidencio

En 1959, el periodista Fidencio Garris, con su fina prosa, escribió sobre el 11 de enero su columna "Copazos" para eternizar este inolvidable hecho".

"Hoy es 11 de enero. Un once de enero cualquiera, pero el mismo que desde 1948 ha sabido poner nudos de emoción en la garganta de todos los deportistas dominicanos. Sobre las colinas de Río Verde hay un tributo vivo, coreado de tragedia, que se cierne precipitadamente sobre la suerte de toda una masa vigente que aún añora las hazañas del Loro o de Aquiles. Hoy es 11 de enero. El silencio, el eterno silencio de los siglos, sabrá porqué calla en esta hora la voz de Papiro, o de Mimo, o de Boquita, cuando en alas de la gloria buscaron el average supremo de los mil puntos perennes que la inmortalidad guarda desde esta fecha hace once años para Papito, Toñito o Sancho Tatis. Bebecito no tira, ni Puchulán esta en la expectación. El Grillo puede que todavía esté de coach frente a la primera y última oportunidad que le brindó el destino".

Un día como hoy 1959: Las Águilas Cibaeñas derrotan 5-3 a las Estrellas donde Julián Javier, Jim Delsing y Galana Cartagena encabezaron el ataque y Octavio Acosta fue el pitcher ganador.

1964: Jesús Rojas Alou, Leones del Escogido, le dispara su doble 18 a Bob -Mecedorita- Humphreys, de Licey, para establecer nueva marca, dejó atrás los 17 de Mateo Rojas Alou en 1958-59.

1966: Federico Olivo (Chichí) jugando con los Criollos de Caguas en Puerto Rico, blanqueó 2-0 al Arecibo y ponchó nueve.

1974: Cecil Cooper, Escogido conecta doble 18 para empatar la marca de Jesús Rojas Alou.

2014: El juez árbitro Fredric Horowitz emite su fallo sobre la apelación de Alex Rodríguez de su suspensión de 211 juegos por uso de PED, emitida originalmente el 5 de agosto, reduciéndola a 162 juegos, o toda la temporada 2014 y la postemporada, lo que le costó $25 millones de dólares en salario. Rodríguez dice que apelará la decisión en un tribunal federal. Por su parte, la Asociación de Jugadores dice que no está de acuerdo con la decisión, pero la respetará ya que se llegó a través del debido proceso.