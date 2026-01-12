Round robin se escribe con el nombre de Luis Polonia

"El alcohol al órgano que más daño le hace no es al hígado, sino a la lengua." Anónimo “

Luis Polonia fue clase aparte en las series semifinales en el sistema de round robin.

Sin menospreciar la calidad de otros actores que han tenido desempeño de luxe, en lo particular considero que round robin se escribe con Luis Polonia.

La famosa Hormiga Atómica tiene la marca de más juegos seguidos dando de hit en un todos contra todos a la distancia de 18 juegos.

El hijo de Berto en el "round robin" del 2001-02 conectó de hits en los 18 juegos en que accionó, incluyendo dos de cuatro el 11 de enero ante las Estrellas y el 15 frente al Escogido.

En 11 juegos conectó de hits múltiples. En la serie coleccionó 36 hits en 76 turnos al bate para un astronómico promedio de .473.

En el todos contra todos del 2003-04 en los dos primeros juegos ligó por terreno de nadie para sumar una seguidilla de 20 partidos. La racha se la cortó el pitcheo del Licey el 4 de enero al fallar en cuatro citas con el pentágono.

Racha de victorias del Licey: En la semifinal del todos contra todos de 1997-98 los Tigres del Licey hilvanaron nueve victorias.

La cadena se inició el 8 de enero derrotando al Escogido 9-3 con victoria para Manny Aybar y la novena fue el 16 de enero ante las Estrellas de Oriente 10-7, acreditándose el triunfo Pedro Martínez Aquino.

El 17 de enero en el Estadio Quisqueya, las Águilas le cortaron el paso doble a los Tigres al imponerse con score de 9-0 apoyados en el bate de Luis Polonia. El triunfo fue para Fernando Hernández.

Un día como hoy, 12 de enero En 1956, la directiva de las Águilas del Cibao resolvió renunciar a la condición de miembro de la Liga Dominicana.

En 1981, Pascual Pérez, de las Águilas, con la ayuda de William Castro en el noveno logra la victoria 3-2 ante las Estrellas, la 40 de por vida.

En 1981, las Estrellas y el Licey juegan 22 entradas en el Estadio Quisqueya. El juego comenzó a las 9:45 pm y terminó a las 3:30 de la madrugada. Los orientales ganaron 4-3 con un fly de sacrificio de Bonny Castillo.