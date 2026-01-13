Actores de repartos con aporte estelar

Michael de la Cruz batea un imparable ante los Toros, el pasado domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Para encontrar una respuesta rápida en la alineación al último mes que vive el Escogido, a un empujón de la final, se puede apuntar al núcleo que integran Erik González, Junior Lake, Sócrates Brito. El primero se ha ganado un estatus de intocable y los dos últimos compitiendo a la distinción a mejor contratación en la era de la agencia libre.

Mientras un lastimado Yamaico Navarro carbura (va de 22-4/.182), Raimel Tapia ha sido un regalo caído del cielo y se cruzan los dedos para que el equipo asiático con el que negocia lo deje terminar.

Pero esa maquinaria que Ramón Santiago ha sincronizado ha tenido aportes significativos de actores secundarios con turnos claves en remontadas y para sentenciar resultados.

José Marmolejos-Díaz lo hace desde la campaña pasada en una revalorización de su carrera invernal y en este round robin se ha sumado Michael de la Cruz, la última selección del draft en el equipo que se montó de último al tren de la postemporada.

Marmolejos-Díaz es el segundo mejor productor de carreras (12), batea para .429 con hombres de posición de anotar en el round robin y .364 con corredores en bases. Cinco de sus carreras las llevó al plato con dos outs.

Un bateador zurdo nacido en New Jersey hace 32 años que prometía un mundo en el sistema de los Nacionales (en 2019 tuvo OPS de .909 con 22 HR y 73 empujadas entre AA y AAA), llegó el COVID-19, la ruleta del béisbol lo llevó a Japón y los últimos dos veranos ha estado en México. Fue pieza del Licey y también estuvo con las Estrellas antes de llegar a los Leones hace tres años.

El máscara azul

De la Cruz, santiaguero de 32 años, ha sido el seguro de vida en la receptoría liceísta desde que debutó en la zafra 2016-2017 y que desde el curso pasado es material de la liga mexicana. Tiene encantado a la afición y gerencia escarlatas con turnos más que oportunos.

Carlos Peña, que tomó de último en el draft de reingreso, lo eligió como la sexta selección, el jugador 24 entre los 24 turnos que hubo disponible. En 27 turnos, De la Cruz, un bateador ambidiestro, ha conectado 11 imparables (.407), ha negociado siete boletos y remolcado cinco vueltas, saliendo del banco.

Desde el montículo, el buen trabajo de los abridores Travis Lakins, Conner Greene y Grant Gavin ha encontrado en la estabilidad de relevistas como Héctor Neris, Alexander Colomé y Jefry Yan el respaldo para que los melenudos naveguen con tranquilidad a la defensa de su corona.