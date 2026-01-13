Armando Galarraga, víctima de un árbitro en un histórico partido

"Los ríos no retroceden. Así que intenta vivir como un río." Anónimo “

Una mala decisión de un árbitro cambia la historia de un juego.

Al lanzador venezolano Armando Galarraga, el 2 de junio de 2010, le fue negado un juego perfecto debido a una mala decisión en lo que debería haber sido el último out del juego.

En la baja de la novena entrada, el 27.º jugador (Jason Donald) de los Indios de Cleveland en salir a batear, tras el retiro de los primeros 26 bateadores, conectó un roletazo al primera base de los Tigres, Miguel Cabrera, que lo fildeó y lanzó a Galarraga, quien cubrió la primera base y llegó fácilmente antes que el corredor a la almohadilla. Jim Joyce, árbitro de primera base, declaró al corredor quieto.

A Galarraga se le atribuyó oficialmente una blanqueada de un solo hit en un juego completo, eliminando al bateador número 28. Debería pasar a la historia como un lanzador que tiró un juego perfecto, una hazaña tan inusual que solo 24 lanzadores la han logrado desde el inicio de la MLB.

Quizás lo mejor de ese desafortunado incidente sea la forma en que el árbitro Joyce y Galarraga manejaron la situación con deportividad, integridad y humanidad.

Joyce se emocionó al ver la repetición del partido, que mostraba que el corredor estaba fuera. Ambos merecen ser elogiados por la forma en que han superado la situación.

No mucho después de este juego, las Grandes Ligas de béisbol instituyó repeticiones instantáneas como parte del juego mismo, lo que ha cambiado la forma de definir las jugadas llamadas.

UN DÍA COMO HOY 13 DE ENERO

1959: El Escogido derrota 5-2 al Licey y gana el Campeonato de la Ciudad. Fred Kipp se anotó la victoria y Felipe Alou y Osvaldo Virgil conectaron un doble cada uno.

En 1966: Ricardo Carty amaneció como líder de bateo en la Liga de Venezuela con promedio de .376.

1974: El cuadro interior de las Águilas Cibaeñas, conformado por Carlos Sagredo (primera base), Blas Santana (segunda base), Winston Llenas (tercera base) y Franklyn Taveras (campocorto), ejecuta cuatro doble matanzas en los primeros cuatro inning del primer partido de la serie semifinal. Los bateadores de los rojos del Escogido fueron eliminados por esa vía en el primero, segundo, tercer y cuarto episodios por el infield aguilucho estableciendo una marca en el béisbol dominicano.

Bob Didier, el receptor, hacía batería con el lanzador abridor aguilucho Dave Stanhouse, quien tiró blanqueada 1x0 contra Juan Marichal. Un doble de Rico Carty en la sexta entrada remolcó la única vuelta del cerrado encuentro. Este fue el último juego que Marichal lanzó en la pelota criolla.

